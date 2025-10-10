Vice-diretora é agredida por avó de aluno em escola na Grande BH

A vice-diretora da Escola Municipal Lindomar Teixeira, no Bairro Jardim São Judas Tadeu, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi agredida nessa quinta-feira (9/10) pela avó de um aluno.

Segundo a Polícia Militar, a mulher de 61 anos foi à escola pela manhã exaltada e com tom de voz alterado, reclamando de uma suposta queda frequente do neto. Antes de sair, afirmou que “voltaria para resolver”.

No fim da tarde, durante a saída dos alunos, a avó retornou ainda mais agressiva e desferiu um soco no olho esquerdo da vice-diretora, causando um corte na pálpebra e hematomas. Em seguida, passou a arremessar pedras e pedaços de madeira dentro do pátio, onde havia alunos, professores e funcionários, gerando pânico e correria.

A agressora deixou o local antes da chegada da PM. A vice-diretora recusou atendimento médico e foi orientada a registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas. A Secretaria de Educação de Ribeirão das Neves foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Desabafo

Nas redes sociais, uma das servidoras, bastante emocionada, desabafou sobre o caso:

“Uma coisa muito triste aconteceu hoje na escola. Para onde a população está caminhando? As pessoas não sabem conversar, não sabem resolver as coisas da forma certa, partindo para a agressão física. Isso desvaloriza nosso trabalho”, disse.

Ela finalizou afirmando que não foi apenas a vice-diretora quem foi agredida, mas toda a categoria:

“Tivemos que ficar até as 18h na escola para dar apoio aos colegas de trabalho e também por medo, porque eles ameaçaram agredir qualquer professor que saísse. Mulheres batendo em mulheres”, concluiu.