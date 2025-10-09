Assine
AGRESSÃO

Idoso é agredido com taco de sinuca no interior de Minas

No momento em que levou as tacadas, a vítima estava conversando com uma amiga na porta da casa dela na cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
09/10/2025 15:32

Polícia Militar faz rondas para tentar descobrir quem é o agressor do idoso
Polícia Militar faz rondas para tentar descobrir quem é o agressor do idoso crédito: PMMG

A Polícia Civil de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, investiga um caso de agressão a um idoso, de 65 anos, Celestino Alves Dias, conhecido por “Tino”.

Segundo a Polícia Militar, o chamado partiu de uma ligação da cidade de Tourinhos. Quando os policiais chegaram ao local, descobriram que a vítima tinha ido para o Cemap (Centro Municipal de Atenção Primária), um estabelecimento de saúde daquela cidade.

No contato com os policiais, “Tino” contou que estava na porta da casa de uma amiga quando chegou um homem jovem e perguntou o que ele estava fazendo ali. O idoso respondeu que estava conversando com sua amiga. No entanto, o homem passou a agredi-lo com um taco de sinuca.

Segundo o relatório médico, “Tino” apresentava hematomas do lado esquerdo da cabeça, um corte no lado esquerdo do peito e escoriações nos joelhos.

Uma testemunha teria dito aos policiais, ainda em Engenheiro Caldas, que o autor das agressões teria sido um homem chamado David. A polícia procura por ele.

Tópicos relacionados:

agredido idoso minas-gerais pmmg sinuca taco

