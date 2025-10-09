Idoso é agredido com taco de sinuca no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, investiga um caso de agressão a um idoso, de 65 anos, Celestino Alves Dias, conhecido por “Tino”.

Segundo a Polícia Militar, o chamado partiu de uma ligação da cidade de Tourinhos. Quando os policiais chegaram ao local, descobriram que a vítima tinha ido para o Cemap (Centro Municipal de Atenção Primária), um estabelecimento de saúde daquela cidade.

No contato com os policiais, “Tino” contou que estava na porta da casa de uma amiga quando chegou um homem jovem e perguntou o que ele estava fazendo ali. O idoso respondeu que estava conversando com sua amiga. No entanto, o homem passou a agredi-lo com um taco de sinuca.

Segundo o relatório médico, “Tino” apresentava hematomas do lado esquerdo da cabeça, um corte no lado esquerdo do peito e escoriações nos joelhos.

Uma testemunha teria dito aos policiais, ainda em Engenheiro Caldas, que o autor das agressões teria sido um homem chamado David. A polícia procura por ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia