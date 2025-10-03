MG: homem que agrediu e roubou idoso é preso no Triângulo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 29 anos, suspeito de assaltar e agredir um idoso, de 82, no mês passado, em Deolinda, distrito de Estrela do Sul, no Alto Paranaíba, foi preso em uma ação integrada das polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Em 12 de setembro, a vítima estava em sua casa, quando foi surpreendida por um homem, que a agarrou pelo pescoço, a jogou no chão e a agrediu com cadeiradas na cabeça.

O idoso desmaiou, e o agressor roubou R$ 25 mil em espécie e mais R$ 70 mil em cheques.

Policiais de Estrela do Sul conseguiram identificar o suspeito, que foi preso no Bairro Integração, conhecido como ponto de venda de drogas em Uberlândia.

Além da prisão pelo crime cometido em Deolinda, o homem foi flagrado com drogas e indiciado por tráfico. Ele tinha em seu poder 30 papelotes de flor de maconha, outros cinco de haxixe em pasta e uma balança de precisão.

O flagrante foi registrado na Delegacia de Uberlândia, e o suspeito, levado para o sistema penal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia