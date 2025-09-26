Idoso reage a assalto e tem parte da orelha arrancada em BH

Um idoso de 65 anos viveu momentos de pânico e dor em casa, no Bairro Carlos Prates, a Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada dessa quarta-feira (24/9). Ele reagiu a um assalto e teve parte de uma das orelhas arrancada pelo suspeito em uma mordida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que abriu o portão de casa por volta de 1h50 quando um suspeito invadiu a residência e foi em direção do carro da família.

Segundo o idoso, o suspeito estava visivelmente sob efeito de drogas. Ele conseguiu entrar no carro e a vítima o arrancou de dentro dele. Neste momento, o suspeito mordeu uma das orelhas do idoso e arrancou um pedaço.

A esposa do idoso ligou no 190 e os dois, com o pedaço da orelha, correram ao Hospital Odilon Behrens, onde a vítima recebeu cuidados médicos. Aos militares, o homem relatou que precisou de 50 pontos para integrar a parte arrancada de volta à orelha.

O carro não foi levado, mas o suspeito conseguiu roubar cartões de banco da família. O idoso descreveu o suspeito aos militares, mas até o momento ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.