Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Idoso reage a assalto e tem parte da orelha arrancada em BH

Vítima teve a casa invadida pelo suspeito, que estava visivelmente sob efeito de drogas. O caso aconteceu no bairro Carlos Prates, no Noroeste de BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/09/2025 07:55

compartilhe

Siga no
x
Idoso precisou de 50 pontos para reconstituir parte arrancada de volta à orelha
Idoso precisou de 50 pontos para reconstituir parte arrancada de volta à orelha crédito: Unsplash

Um idoso de 65 anos viveu momentos de pânico e dor em casa, no Bairro Carlos Prates, a Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada dessa quarta-feira (24/9). Ele reagiu a um assalto e teve parte de uma das orelhas arrancada pelo suspeito em uma mordida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que abriu o portão de casa por volta de 1h50 quando um suspeito invadiu a residência e foi em direção do carro da família.

Leia Mais

Segundo o idoso, o suspeito estava visivelmente sob efeito de drogas. Ele conseguiu entrar no carro e a vítima o arrancou de dentro dele. Neste momento, o suspeito mordeu uma das orelhas do idoso e arrancou um pedaço.

 

A esposa do idoso ligou no 190 e os dois, com o pedaço da orelha, correram ao Hospital Odilon Behrens, onde a vítima recebeu cuidados médicos. Aos militares, o homem relatou que precisou de 50 pontos para integrar a parte arrancada de volta à orelha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro não foi levado, mas o suspeito conseguiu roubar cartões de banco da família. O idoso descreveu o suspeito aos militares, mas até o momento ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.

Tópicos relacionados:

assalto bh hospital policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay