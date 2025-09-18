Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO

Idoso é espancado e queimado com água quente em cidade mineira

Homem foi encontrado caído no chão, ferido e com o braço fraturado. O caso está sendo investigado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/09/2025 18:42

compartilhe

Siga no
x
Homem foi encontrado caído na rua e estava com ferimentos e braço quebrado
Homem foi encontrado caído na rua e estava com ferimentos e braço quebrado crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um idoso de 63 anos foi espancado e queimado com água quente nessa quarta-feira (17/9), em Timóteo (MG), Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele foi encontrado caído na rua e estava ensanguentado.

Os policiais se deslocaram até o local, onde o Corpo de Bombeiros já prestava socorro ao homem. O idoso tinha o braço esquerdo fraturado, uma lesão na testa e ferimentos, possivelmente causados por agressão.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima não conseguiu informar o que havia acontecido e aparentava estar embriagada. Havia pessoas observando, mas algumas não souberam e outras não quiseram informar o que ocorreu.

Leia Mais

Uma testemunha que prestou os primeiros socorros também afirmou não saber o que aconteceu. Ainda de acordo com a polícia militar, alguns moradores da região, que não quiseram se identificar, relataram que "o idoso costumava agarrar e aliciar garotas naquela localidade, o que pode ter motivado as agressões". No entanto, a PM informou que ninguém registrou a denúncia.

A vítima foi socorrida no Hospital Vital Brasil, onde também foram constatadas queimaduras no tórax e costas, possivelmente provocadas por água quente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais ainda afirmaram que no local não há câmeras de monitoramento, o que dificulta a elucidação dos fatos e a identificação dos possíveis agressores. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura o fato. Até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.

Tópicos relacionados:

agressao idoso minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay