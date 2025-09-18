Idoso é espancado e queimado com água quente em cidade mineira

Um idoso de 63 anos foi espancado e queimado com água quente nessa quarta-feira (17/9), em Timóteo (MG), Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele foi encontrado caído na rua e estava ensanguentado.

Os policiais se deslocaram até o local, onde o Corpo de Bombeiros já prestava socorro ao homem. O idoso tinha o braço esquerdo fraturado, uma lesão na testa e ferimentos, possivelmente causados por agressão.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima não conseguiu informar o que havia acontecido e aparentava estar embriagada. Havia pessoas observando, mas algumas não souberam e outras não quiseram informar o que ocorreu.

Uma testemunha que prestou os primeiros socorros também afirmou não saber o que aconteceu. Ainda de acordo com a polícia militar, alguns moradores da região, que não quiseram se identificar, relataram que "o idoso costumava agarrar e aliciar garotas naquela localidade, o que pode ter motivado as agressões". No entanto, a PM informou que ninguém registrou a denúncia.

A vítima foi socorrida no Hospital Vital Brasil, onde também foram constatadas queimaduras no tórax e costas, possivelmente provocadas por água quente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais ainda afirmaram que no local não há câmeras de monitoramento, o que dificulta a elucidação dos fatos e a identificação dos possíveis agressores. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura o fato. Até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.