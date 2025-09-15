Homem mata mulher grávida com facada na barriga e incendeia casa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 22 anos, grávida de cinco meses, foi morta com uma facada na barriga e teve o corpo carbonizado dentro de casa em Caetanópolis (MG), na manhã desse domingo (14/9). O autor, companheiro da vítima, de 35 anos, ateou fogo na casa em seguida para ocultar o crime.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e, em seguida, foi encaminhado para o sistema prisional.

Inicialmente, o caso foi registrado como incêndio em residência. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas com 200 litros de água. No entanto, ao encontrar o corpo da jovem totalmente carbonizado, foi identificado um corte profundo no abdômen da vítima e vísceras para fora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o autor do crime chegando na casa de moto, entrando no local e saindo poucos minutos depois. Em seguida, ele retorna e o incêndio é percebido por vizinhos.



Outros casos

Nesse final de semana, diversos casos envolvendo pessoas esfaqueadas foram registrados em Minas Gerais. Um homem, de 28 anos, foi morto com uma facada no peito na Rua Antônio Veloso, no Bairro Eldorado, em Arcos (MG), na Região Oeste do estado.

A Central de Regulação do Samu Oeste/Centro foi acionada às 17h48 e constatou a morte. A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Lagoa da Prata também esteve no local, assim como a polícia e a perícia.

Em João Monlevade (MG), na Região Central de Minas, a PM registrou mais um caso nesse domingo. Uma mulher, de 27 anos, desferiu vários golpes de faca em um homem, de 58, na Rua Querubim Tiago Pereira, bairro Boa Vista.

Segundo a PM, o homem teria dito para ela juntar seus pertences e sair de casa, mas a mulher não gostou e o atacou a vítima com golpes no rosto e na mão. O homem foi socorrido pelos militares e encaminhada ao Hospital Margarida e a mulher foi presa.

No bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher de 21 anos foi morta pelo companheiro, de 22, na noite desse domingo (14/9). De acordo com o suspeito, a motivação do crime teria sido por ciúmes depois dele ter visto mensagens no celular da vítima com outro homem.

Em junho deste ano, um boletim de ocorrência (BO) já havia sido registrado contra o suspeito porque ele enforcou a namorada quase até a morte.

Ainda em Contagem, um jovem de 19 anos foi morto esfaqueado em uma igreja do bairro Industrial depois de ter sua casa invadida por dois homens nesse domingo (14/9). Ele tentou fugir, mas foi perseguido até uma igreja evangélica na mesma rua, onde recebeu vários golpes de faca.

Já em Brumadinho, na Grande BH, uma mulher de 36 anos foi vítima de múltiplas facadas na Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho, no Bairro Residencial Bela Vista. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi medicada e encaminhada para a Sala Vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brumadinho.