Vizinho espanca mulher com deficiência visual por queimar lixo
Vítima de 58 anos teve múltiplas fraturas no rosto e está internada; agressor foi preso em flagrante
Uma mulher de 58 anos, deficiente visual, foi brutalmente agredida por um vizinho de 45 anos após colocar fogo em lixo próximo à residência dele. O caso aconteceu nessa quinta-feira (2/10), no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima foi até a casa da mãe pela manhã e, ao não ser atendida, entrou no imóvel. No local, encontrou a mãe caída em um colchão, com o rosto ensanguentado e desfigurado. A vítima relatou que o vizinho se irritou com a queima de lixo e passou a agredi-la com socos e golpes de pau, sem dar chance de defesa.
A mulher contou ainda que desmaiou após uma pancada na cabeça e, ao recobrar a consciência, conseguiu se arrastar para dentro da casa, onde permaneceu até ser socorrida.
A vítima foi encaminhada ao hospital, onde exames constataram múltiplas fraturas nos ossos da face, além de hematomas nos olhos e no ombro direito.
O autor foi preso em flagrante em sua residência. Devido ao porte físico e à violência empregada, os militares precisaram algemá-lo para garantir a segurança da ocorrência. Ele alegou ter se enfurecido após ser xingado pela vítima.
A vítima permaneceu internada em observação devido a gravidade das lesões sofridas. O autor foi conduzido preso à Delegacia da Polícia Civil.
