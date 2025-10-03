Assine
overlay
Início Gerais
MOTIVO BANAL

Vizinho espanca mulher com deficiência visual por queimar lixo

Vítima de 58 anos teve múltiplas fraturas no rosto e está internada; agressor foi preso em flagrante

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2025 08:12

compartilhe

SIGA
x
queima de lixo
Motivo da agressão foi a queima de lixo crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

Uma mulher de 58 anos, deficiente visual, foi brutalmente agredida por um vizinho de 45 anos após colocar fogo em lixo próximo à residência dele. O caso aconteceu nessa quinta-feira (2/10), no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima foi até a casa da mãe pela manhã e, ao não ser atendida, entrou no imóvel. No local, encontrou a mãe caída em um colchão, com o rosto ensanguentado e desfigurado. A vítima relatou que o vizinho se irritou com a queima de lixo e passou a agredi-la com socos e golpes de pau, sem dar chance de defesa.

Leia Mais

A mulher contou ainda que desmaiou após uma pancada na cabeça e, ao recobrar a consciência, conseguiu se arrastar para dentro da casa, onde permaneceu até ser socorrida.

A vítima foi encaminhada ao hospital, onde exames constataram múltiplas fraturas nos ossos da face, além de hematomas nos olhos e no ombro direito. 

O autor foi preso em flagrante em sua residência. Devido ao porte físico e à violência empregada, os militares precisaram algemá-lo para garantir a segurança da ocorrência. Ele alegou ter se enfurecido após ser xingado pela vítima.

A vítima permaneceu internada em observação devido a gravidade das lesões sofridas. O autor foi conduzido preso à Delegacia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

agressao lixo minas-gerais policia-civil policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay