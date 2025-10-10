Escola de música é furtada três vezes em 72 horas em bairro nobre de BH

Uma escola de música no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi invadida três vezes entre os dias 6 e 9 de outubro. Segundo o proprietário, que pediu para não ser identificado, dois furtos aconteceram em um intervalo de 72 horas e o outro, em menos de 12 horas. A ação criminosa deixou funcionários e alunos assustados, além de causar prejuízos materiais e gastos imediatos com reforço de segurança.

No primeiro furto, que ocorreu na segunda (6/10), por volta das 3h30, o invasor arrombou portas, danificou parte do sistema de vigilância, desativou o alarme e levou dois notebooks, três caixas de som e um telefone celular. Um tablet foi localizado, mas o ladrão não conseguiu levar o aparelho. “Parte do material que ele abandonou na fuga foi recuperada pela polícia. Foi rápido, mas deu para recuperar”, disse o proprietário.

Na segunda invasão, na quarta (8/10), às 21h10, o criminoso entrou rapidamente e levou um computador e um smartphone. Já no terceiro furto, nessa quinta-feira (9/10), às 2h20, o autor levou outro computador e as caixas de som remanescentes.

O proprietário estima que o prejuízo chegue a R$ 8 mil. Somando gastos emergenciais com segurança e obras, ele calcula um impacto financeiro de R$ 20 mil só nesta semana: “Foram R$ 13 mil em reformas e serralheria para aumentar muro e instalar grades, além de cerca de R$ 3 mil mensais a mais com vigilância privada”.

A escola funciona em um prédio de três pavimentos: o térreo abriga a franquia de música; o andar intermediário é usado como recepção e sala de audiometria; e o terceiro concentra cinco consultórios multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, nutrição e psicopedagogia).

“Na primeira invasão, ele arrombou salas de atendimento a crianças e subiu aos andares superiores, serrando ou estourando portas. Mas o foco dele foi sempre nos eletrônicos, notebooks e celulares, porque são mais fáceis de levar e revender”, relatou o proprietário.

Impacto emocional

A equipe está assustada. “Estamos todos preocupados. Algumas colaboradoras já cogitam sublocar salas ou até mudar de endereço, o que comprometeria o atendimento integrado da escola.

“É uma equipe composta majoritariamente por mulheres. Elas estão pensando inclusive em mudar o local de atendimento delas. Se isso acontecer, vai ser um prejuízo enorme não só para elas, mas também para a escola. Perderemos profissionais e alunos, porque a proposta da nossa escola é ter um trabalho integrado com esses atendimentos. Esse é o diferencial da unidade em relação às outras”, explicou.

Violência e furtos na região

Segundo o proprietário, a região vem registrando aumento de furtos e assaltos. Ele relatou casos recentes de roubo de celulares à vista do comerciante, furtos de fios e abordagens a pedestres. “É uma afronta. Eles não se intimidam nem com horário. Já houve quadrilhas estruturadas atuando aqui. O bairro está sofrendo demais com esses furtos qualificados”, disse.

O proprietário ainda relembrou episódios de furtos fora da escola: “Uma colaboradora foi abordada por um motoqueiro na porta da escola, no ponto de ônibus. Ele desceu, pegou o telefone dela e saiu. É todo tipo de furto, desde celulares na rua até furto qualificado dentro da escola”.

Diante de tantos episódios, o proprietário da escola de música registrou boletins de ocorrência em todas as invasões e contou que a Polícia Militar chegou rapidamente e deu apoio. No entanto, como a ação do suspeito foi muito rápida, não foi possível capturá-lo em flagrante.