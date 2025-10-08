Assine
overlay
Início Gerais
DESASTRE

PM prende suspeito de roubo que quebrou um pé ao tentar fuga

Homem quebrou o pé ao tentar saltar de uma altura de mais de cinco metros para fugir

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
08/10/2025 10:28 - atualizado em 08/10/2025 10:30

compartilhe

SIGA
x
Ladrão desastrado pulou da janela do último andar dos fundos do suppermercado
Ladrão desastrado pulou da janela do último andar dos fundos do suppermercado crédito: Redes sociais

A Polícia Militar de Uberaba (MG), no Triângulo, prendeu um homem de 38 anos que quebrou um pé ao depois de um roubo em um supermercado. Ao tentar fugir saltou de uma janela com grande altura da rua, sofreu a fratura, foi arrastando pela rua e parou num passeio, onde acabou preso.

 O caso ocorreu no Bairro Jardim Esplanada. O suspeito roubou um pedaço de carne e um chinelo de borracha do supermercado. Escolheu uma janela pra sair, só que esta estava a mais de cinco metros do nível da rua.

Leia Mais

Mesmo assim, ele decidiu que seria por ali que escaparia. Quebrou o vidro, pendurou-se no parapeito e saltou. Ao atingir o chão, quebrou o pé direito e não consegui mais se levantar. 

Cerca de cinco minutos depois de atravessar a rua, passou uma viatura da Polícia Militar, que fez a abordagem do homem e o prendeu, pois não conseguiu explicar de onde eram a carne e o chinelo que carregava e porque ele estava com o pé fraturado. Do outro lado da rua, os policiais visualizaram o vidro estilhaçado no passeio e a janela quebrada.

Os policiais contaram que tinham sido acionados por causa de um furto no supermercado e, ao darem a volta no prédio, encontraram o homem deitado no passeio. Foi quando ligaram os fatos e o prenderam. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, onde foi constatada a fratura. Ele permaneceu internado. A carne e o chinelo foram devolvidos ao supermercado.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Uberaba. O homem sairá do hospital e seguirá para a cadeia.

Tópicos relacionados:

ladrao policia uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay