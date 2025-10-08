PM prende suspeito de roubo que quebrou um pé ao tentar fuga

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Uberaba (MG), no Triângulo, prendeu um homem de 38 anos que quebrou um pé ao depois de um roubo em um supermercado. Ao tentar fugir saltou de uma janela com grande altura da rua, sofreu a fratura, foi arrastando pela rua e parou num passeio, onde acabou preso.

O caso ocorreu no Bairro Jardim Esplanada. O suspeito roubou um pedaço de carne e um chinelo de borracha do supermercado. Escolheu uma janela pra sair, só que esta estava a mais de cinco metros do nível da rua.

Mesmo assim, ele decidiu que seria por ali que escaparia. Quebrou o vidro, pendurou-se no parapeito e saltou. Ao atingir o chão, quebrou o pé direito e não consegui mais se levantar.

Cerca de cinco minutos depois de atravessar a rua, passou uma viatura da Polícia Militar, que fez a abordagem do homem e o prendeu, pois não conseguiu explicar de onde eram a carne e o chinelo que carregava e porque ele estava com o pé fraturado. Do outro lado da rua, os policiais visualizaram o vidro estilhaçado no passeio e a janela quebrada.

Os policiais contaram que tinham sido acionados por causa de um furto no supermercado e, ao darem a volta no prédio, encontraram o homem deitado no passeio. Foi quando ligaram os fatos e o prenderam.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento São Benedito, onde foi constatada a fratura. Ele permaneceu internado. A carne e o chinelo foram devolvidos ao supermercado.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Uberaba. O homem sairá do hospital e seguirá para a cadeia.