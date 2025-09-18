Assine
CRIME NA CAPITAL

Suspeito de invadir apartamento em BH é preso horas após o crime

Homem entrou pela área privativa do imóvel no Bairro Serra e, ao chegar à sala, furtou três computadores e um relógio

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
18/09/2025 14:22

O tenente Siqueira disse que as imagens da câmera de segurança foram fundamentais para identificar o ladrão
Tenente Siqueira disse que as imagens da câmera de segurança foram fundamentais para identificar o criminoso crédito: Alexandre Guzanche/EM/D. A. Press

Um ladrão, que havia invadido um apartamento na Rua Herval, no Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e roubado três computadores e um relógio de pulso de corrida foi preso em flagrante poucas horas depois de cometer o crime.

O roubo ocorreu, segundo o tenente Siqueira, da 127ª Companhia de Polícia Militar, às 4h30. “O apartamento tinha uma filmadora e ela acusa, não só o horário, como nos mostrou o rosto e características do ladrão”.

Para entrar no apartamento, o homem pulou o muro, conseguindo chegar à área privativa. De lá, entrou na sala, onde apanhou os computadores e o relógio e fugiu em seguida.

O proprietário do apartamento, ao acordar, por volta de 6h, foi até a sala e viu que estava tudo revirado e a porta de acesso à área privativa, aberta. Foi quando chamou a Polícia Militar.

Depois de ver as filmagens, os policiais do Gepar iniciaram uma varredura no Aglomerado da Serra. Ao chegarem à Vila Santana, na Favela do Cafezal, avistaram o suspeito, que foi preso.

Com ele, a mochila, com dois computadores e o relógio. O terceiro computador estava próximo a ele, no chão, já estava enrolado em papel alumínio, o que evita a capitação de sinal identificador.

O ladrão foi levado para a Delegacia de Polícia Civil na Rua Carangola, Bairro Santo Antônio. O material roubado, que também foi entregue aos policiais civis, será restituído à vítima.

