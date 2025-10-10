MPMG encontra irregularidades em 16 açougues em cidade no interior de Minas

Uma ação de fiscalização em açougues de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas Gerais, identificou irregularidades relacionadas aos direitos do consumidor e inadequações nas condições higiênico-sanitárias em 16 estabelecimentos. Ao todo, foram 18 estabelecimentos fiscalizados.

As fiscalizações foram realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Belo, a Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Foram verificados aspectos como precificação correta, condições de higiene, documentação obrigatória, conservação dos equipamentos e prazo de validade dos produtos.

O MPMG informou que os açougues que apresentaram irregularidades foram notificados. Alguns foram autuados e responderão a processos administrativos do Procon. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pelo órgão.

De acordo com o MPMG, “as irregularidades mais comuns relacionadas aos direitos do consumidor estão a ausência de atendimento prioritário, falta de responsável técnico capacitado, ausência de precificação adequada e a comercialização de carne já moída — a legislação determina que a carne deve ser moída na presença do consumidor para garantir a segurança do produto.”

Entre as irregularidades registradas em um dos açougues de Campo Belo, o Ministério Público destacou a comercialização de carne suína sem nota fiscal e proveniente de abate não inspecionado pelos órgãos oficiais da agricultura. O estabelecimento foi autuado administrativamente e orientado sobre os procedimentos corretos.