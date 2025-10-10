Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

Operação das Polícia Civil e Militar prende 18 em Serra do Salitre

A ação realizada nesta sexta-feira (10/10) contou com a participação de 63 policiais no combate a organizações

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
10/10/2025 14:36

compartilhe

SIGA
x
Dinheiro, celulares e armas foram encontrados com integrantes do grupo de traficantes
Dinheiro, celulares e armas foram encontrados com integrantes do grupo de traficantes crédito: PMMG

Num trabalho conjunto, as polícias Civil e Militar cumpriram nesta sexta-feira (10/10) em Serra do Salitre (MG), no Alto Paranaíba, 18 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão dentro da Operação Creepy, que combate organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade e região.

Leia Mais

A operação é resultado de levantamentos e investigações da Polícia Civil, que subsidiaram pedidos judiciais voltados à repressão de grupos ligados ao comércio de entorpecentes.

A operação teve a participação de 63 policiais, entre civis e militares, lotados em Patrocínio. Além do apoio terrestre, a PM disponibilizou apoio aéreo e equipes de Canil.

O nome da operação, “Creepy”, faz referência a um tipo de droga identificado durante as apurações. Foram apreendidas armas, dinheiro, celulares e cartões bancários.

Tópicos relacionados:

drogras operacao trafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay