Operação das Polícia Civil e Militar prende 18 em Serra do Salitre

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Num trabalho conjunto, as polícias Civil e Militar cumpriram nesta sexta-feira (10/10) em Serra do Salitre (MG), no Alto Paranaíba, 18 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão dentro da Operação Creepy, que combate organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade e região.

A operação é resultado de levantamentos e investigações da Polícia Civil, que subsidiaram pedidos judiciais voltados à repressão de grupos ligados ao comércio de entorpecentes.

A operação teve a participação de 63 policiais, entre civis e militares, lotados em Patrocínio. Além do apoio terrestre, a PM disponibilizou apoio aéreo e equipes de Canil.

O nome da operação, “Creepy”, faz referência a um tipo de droga identificado durante as apurações. Foram apreendidas armas, dinheiro, celulares e cartões bancários.