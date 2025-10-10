Operação das Polícia Civil e Militar prende 18 em Serra do Salitre
A ação realizada nesta sexta-feira (10/10) contou com a participação de 63 policiais no combate a organizações
compartilheSIGA
Num trabalho conjunto, as polícias Civil e Militar cumpriram nesta sexta-feira (10/10) em Serra do Salitre (MG), no Alto Paranaíba, 18 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão dentro da Operação Creepy, que combate organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade e região.
Leia Mais
A operação é resultado de levantamentos e investigações da Polícia Civil, que subsidiaram pedidos judiciais voltados à repressão de grupos ligados ao comércio de entorpecentes.
- Operação da PC contra o tráfico de drogas prende 4
- Boca de fumo sofisticada tinha câmeras e maquininha de cartão em MG
A operação teve a participação de 63 policiais, entre civis e militares, lotados em Patrocínio. Além do apoio terrestre, a PM disponibilizou apoio aéreo e equipes de Canil.
O nome da operação, “Creepy”, faz referência a um tipo de droga identificado durante as apurações. Foram apreendidas armas, dinheiro, celulares e cartões bancários.