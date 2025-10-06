Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Depois de usar crack, homem mata mulher em Uberaba

O corpo da vítima foi encontrado nu, dentro de um carrinho de mão, coberto com um colchão, em um cômodo nos fundos do quintas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/10/2025 14:09

compartilhe

SIGA
x
A PMMG identificou o suspeito e descobriu que ele estava com mandado de prisão em aberto
A Polícia Militar procurava a vítima que estava desaparecida desde a última sexta-feira crédito: PMMG / Divulgação

O consumo de crack teria sido a causa de um feminicídio ocorrido no último sábado (4/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Um homem foi preso e, na delegacia, confessou o assassinato de sua namorada. O corpo foi encontrado nu, dentro de um carrinho de mão, coberto por um colchão.

Leia Mais

A polícia procurava pela mulher desde sexta-feira (3/10), quando uma denúncia foi feita por sua família. O corpo foi encontrado na casa dela, dentro de um carrinho de mão, que estava num cômodo nos fundos.

Na delegacia, o homem contou que eles estavam fazendo o uso de crack desde sexta-feira. No sábado à noite, a droga acabou a mulher pediu dinheiro para compra mais.

O homem lhe deu R$ 100, mas ela queria uma quantia maior, disse que era para comprar uma quantidade suficiente para que continuassem a se drogar. Foi quando ele a questionou sobre o gasto de R$ 3.500 pela compra de um aparelho celular.

Nesse momento, os dois passaram a discutir e o homem, então, a agarrou pelo pescoço e a arrastou até um quartinho nos fundos da casa onde estavam e a enforcou.

Durante sua confissão, o homem contou que depois de matar a mulher, ele alegou que tirou sua roupa e que pensava em esquartejá-la, mas mudou de ideia e resolveu colocar o corpo no carrinho de mão e o cobriu com um colchão.

O homem disse que não abusou da mulher, no entanto, os peritos encontraram material biológico nas partes íntimas da vítima. O homem foi levado para o sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

crack mata mulher uso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay