Depois de usar crack, homem mata mulher em Uberaba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O consumo de crack teria sido a causa de um feminicídio ocorrido no último sábado (4/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Um homem foi preso e, na delegacia, confessou o assassinato de sua namorada. O corpo foi encontrado nu, dentro de um carrinho de mão, coberto por um colchão.

A polícia procurava pela mulher desde sexta-feira (3/10), quando uma denúncia foi feita por sua família. O corpo foi encontrado na casa dela, dentro de um carrinho de mão, que estava num cômodo nos fundos.

Na delegacia, o homem contou que eles estavam fazendo o uso de crack desde sexta-feira. No sábado à noite, a droga acabou a mulher pediu dinheiro para compra mais.

O homem lhe deu R$ 100, mas ela queria uma quantia maior, disse que era para comprar uma quantidade suficiente para que continuassem a se drogar. Foi quando ele a questionou sobre o gasto de R$ 3.500 pela compra de um aparelho celular.

Nesse momento, os dois passaram a discutir e o homem, então, a agarrou pelo pescoço e a arrastou até um quartinho nos fundos da casa onde estavam e a enforcou.

Durante sua confissão, o homem contou que depois de matar a mulher, ele alegou que tirou sua roupa e que pensava em esquartejá-la, mas mudou de ideia e resolveu colocar o corpo no carrinho de mão e o cobriu com um colchão.

O homem disse que não abusou da mulher, no entanto, os peritos encontraram material biológico nas partes íntimas da vítima. O homem foi levado para o sistema prisional.

