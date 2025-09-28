Homem mata companheira por estar grávida de gêmeos; rosto ficou desfigurado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante neste sábado (28/9) pelo assassinato da companheira, de 32, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri. Érika Vidal da Silva Torre do Cardoso foi encontrada morta, com múltiplas lesões na região da cabeça e do rosto, nas imediações do clube AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela confessou o crime e foi preso. A descoberta de uma gravidez de gêmeos foi o gatilho para uma discussão que acabou com a morte da mulher. O casal mantinha uma união estável há nove meses.

A guarnição foi acionada no início da manhã pelo Centro de Operações da PM (Copom) para verificar a presença de uma motocicleta e de uma pessoa ensanguentada no local. Ao chegarem à BR-116, na altura do Bairro Aeroporto, os militares encontraram a vítima caída em uma área de mata. Ela estava com o rosto desfigurado.

No entorno, havia manchas de sangue, chumaços de cabelo e pertences espalhados — entre eles um capacete, uma motocicleta azul, um tênis, um boné e uma camisa branca suja aparentemente de sangue.

A polícia foi acionada por um funcionário do clube, que relatou ter visto um homem pedindo ajuda e afirmando que a esposa estava passando mal. Pouco depois, os policiais receberam outra chamada informando que um indivíduo estava na rua gritando ter matado a própria esposa.

A equipe deslocou-se até a Rua da Felicidade, no Bairro Viriato, onde localizou o homem. Ele confessou o homicídio e contou que os dois passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas em bares dos bairros Viriato e São Cristóvão.

Durante a madrugada, no segundo estabelecimento, a vítima teria contado que estava grávida de gêmeos, o que gerou uma discussão motivada por suspeita de traição.

Ainda segundo a polícia, o homem disse que, após o desentendimento, levou Érika de motocicleta até as proximidades do clube AABB, onde a agrediu, por volta das 6h, com vários socos até ela desmaiar. Ele afirmou ter tentado reanimá-la com respiração boca a boca, sem sucesso. Em seguida, fugiu para a casa do pai.

A perícia técnica confirmou o homicídio, destacando os hematomas e lesões na face e na cabeça da vítima, mas sem perfurações por arma branca ou de fogo. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Teófilo Otoni.

O companheiro da vítima foi preso em flagrante. A motocicleta usada na fuga e o celular dele foram apreendidos.

