MANDADOS DE PRISÃO, BUSCA E APREENSÃO

Suspeitos de tráfico de drogas são alvos de operação na Grande BH

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou hoje (9/10) a 2ª fase da Operação Harpia; ação cumpre mandados de prisão e busca em cinco cidades mineiras

09/10/2025 10:20

A Polícia Civil investiga o caso
Operação da Polícia Civil em combate ao tráfico acontece nesta quinta crédito: Divulgação/PCMG

Suspeitos de tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belo Horizonte são alvos de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrada nesta quinta-feira (9/10). Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, um de busca e apreensão de adolescente, e 18 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a corporação, essa é a 2ª fase da Operação Harpia, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas em cidades da Grande BH.

Ao todo, são 11 mandados em Belo Horizonte (MG), três em Contagem (MG), dois em Betim (MG), um em Sete Lagoas (MG) e um em Ibirité (MG), localidades onde, segundo a investigação, os suspeitos mantinham suas principais bases operacionais.

Na 1ª fase, deflagrada em 27 de agosto, sete pessoas foram presas. A PCMG deve divulgar mais detalhes sobre a nova etapa da operação ainda hoje.

drogas grande-bh minas-gerais operacao pcmg policia-civil trafico-de-drogas

