SUL DE MINAS

MG: operação contra venda de bebidas adulteradas apreende 100 garrafas

A fiscalização foi realizada em um estabelecimento comercial em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas, cujos produtos apresentavam indícios de falsificação

Laura Scardua
07/10/2025 15:06

As bebidas apreendidas vão passar por perícia para verificação da autenticidade crédito: Divulgação/PCMG

Uma operação contra a venda de bebidas alcoólicas adulteradas resultou na apreensão de mais de 100 garrafas em um estabelecimento comercial de Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas. A fiscalização foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesse domingo (6/10) e identificou que os produtos apresentavam indícios de falsificação.

As bebidas apreendidas vão passar por perícia para verificação da autenticidade. A origem dos produtos, assim como eventuais envolvidos na produção e distribuição, também serão investigados.

Após a fiscalização, os proprietários do comércio alvo da denúncia foram levados a uma unidade policial e prestaram esclarecimentos. 

A ação policial foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Bom Jesus da Penha. Para o delegado Manoel Nora, responsável pela investigação, o trabalho da PCMG representa o compromisso com a defesa da saúde pública e a segurança do consumidor. “Esse tipo de produto falsificado pode representar sérios riscos à vida e nosso trabalho visa justamente impedir que chegue às prateleiras e às mesas da população”, afirma.

