PF faz operação contra exploração sexual infantil em Minas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (1º), a Operação Olhos de Águia em Serra do Salitre (MG), na Região do Alto Paranaíba, para combater crimes de exploração sexual infantil na internet.

Segundo a corporação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, resultando na apreensão de equipamentos de informática e de um aparelho celular. O material será encaminhado para perícia, que vai analisar indícios de envolvimento de um suspeito já investigado pela PF, além de verificar a possível participação de terceiros nos crimes sexuais.

As investigações tiveram início a partir de ocorrências em Ibiá (MG) e Araxá (MG), ambas cidades também localizadas no Alto Paranaíba. Caso o suspeito investigado seja condenado, ele poderá cumprir pena de até 10 anos de prisão.

De acordo com a PF, o nome da operação faz referência à vigilância constante da instituição na proteção de crianças e adolescentes contra crimes de violência sexual praticados no ambiente virtual. Vale ressaltar que, embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o mais adequado nessas situações é referir-se a crimes de "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual de crianças e adolescentes", pois a nomenclatura ajuda a dar a real dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura, e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador — pode ajudar a identificar situações de risco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.