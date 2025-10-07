Assine
Operação da PC contra o tráfico de drogas prende 4

Essa é a segunda fase da operação, cujos alvos são traficantes intermediários e distribuidores locais

07/10/2025 17:37

Operação prende 4 e cumpre 33 mandados no Triângulo e Alto Paranaíba
Operação prende 4 e cumpre 33 mandados no Triângulo e Alto Paranaíba crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

A Polícia Civil em Patos de Minas prendeu quatro pessoas e cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (7/10). A Operação Valete foi realizada em três cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Essa é a segunda fase da operação, que busca desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo 31 em Patos de Minas, um em Uberlândia e outro em Patrocínio. Foram presos 4 pessoas, com idades entre 28 a 47 anos.

Os alvos dessa nova fase da operação são traficantes intermediários e distribuidores locais, responsáveis por abastecer pequenos pontos de venda e manter contato direto com usuários. Cerca de 115 agentes de segurança, entre policiais civis e militares, participaram da ação.



Foram apreendidos cinco quilos de drogas, R$ 4.650 em dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico.


Na primeira fase da Operação Valete, realizada em 11 de setembro, quatro pessoas haviam sido presas, entre elas um homem de 42 anos e outro de 49, apontados como líderes do grupo. À época, os policiais apreenderam três veículos, mais de 36 quilos de entorpecentes, R$ 14 mil em espécie e seis balanças de precisão.

