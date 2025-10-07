Assine
CRIME NO TRIÂNGULO

Mulher trans é assassinada com facada em posto de combustíveis em Minas

Vítima foi vista saindo correndo de trás de banheiros já ensanguentada. Poucos metros depois não resistiu e caiu no chão, onde morreu

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
07/10/2025 16:11

Mulher trans é assassinada com facada no peito atrás de banheiros de posto
Testemunhas disseram ver dois caminhões saindo do posto após o assassinato da mulher crédito: Redes Sociais/Divulgação

Uma mulher transexual de 30 anos, conhecida como Dandara, foi assassinada com uma facada no peito na noite dessa segunda-feira (6/10), atrás dos banheiros de posto de combustíveis de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ninguém foi preso. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local do crime a vítima já estava sem vida.

Segundo informações de registro da Polícia Militar (PM), os agentes identificaram o local onde a vítima estava caída e seguiram as marcas de sangue, um rastro de 50 metros, que fora percorrido por ela antes de morrer.

Os policiais encontraram um palito de espetinho e quatro latas de cerveja no local onde teria acontecido o crime. Conforme relato de testemunhas, instantes depois da agressão dois caminhões saíram do pátio do posto, sendo uma carreta branca e outra vermelha.

O posto de combustíveis onde ocorreu o assassinato fica localizado na Avenida Filomena Cartafina, no Distrito Industrial III. A vítima foi identificada como Guilherme Adriano Venancio de Jesus.

Uma testemunha relatou para a polícia que estava sentada com alguns caminhoneiros tomando cerveja quando, de repente, Dandara correu na direção deles, gritando "Vanessa, Vanessa". Ainda conforme a testemunha, nesse momento jorrava sangue do lado esquerdo do peito da vítima. Ao chegar próximo ao local onde as testemunhas estavam, Dandara caiu no chão.

As pessoas se aglomeraram perto dela e alguém acionou a PM e o Samu. Outra testemunha disse que estava sentada na porta dos banheiros e que viu Dandara andando bem rápido para a parte de trás dos sanitários, onde ficou por cerca de 20 minutos antes de sair correndo e gritar por socorro.

