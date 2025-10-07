Polícia procura por idoso suspeito de agarrar criança em pizzaria de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

“Calvo, de barba grisalha e com sobrepeso”. Essa é a descrição de um homem que é procurado pelas polícias Civil e Militar suspeito de ter abusado sexualmente uma menina de 7 anos numa pizzaria do Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O caso, registrado criminalmente como estupro de vulnerável, ocorreu na noite dessa segunda-feira (6/10). Segundo relato da mãe da criança, sua filha tinha se levantado da mesa para pedir gelo ao garçom.

Quando a menina retornava para a mesa onde estava com a mãe, o idoso a teria segurado pelo braço e obrigado a menina a beijá-lo no rosto.

Segundo a mãe, ela não presenciou a cena e só tomou conhecimento do fato quando a filha lhe contou.

A mãe fez um alerta, mas o homem conseguiu fugir. Ela disse que pensou, na hora, em chamar o garçom e a segurança do estabelecimento, mas não houve tempo, pois o homem já havia desaparecido.

Nenhum dos clientes da pizzaria que estavam no momento do fato perceberam que o ato teria sido forçado. Todos pensaram que o idoso conhecia a menina. No entanto, todos que testemunharam o ato confirmaram para a polícia que o homem agarrou a menina e a forçou a dar um beijo em seu rosto.

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (CPB). Segundo a legislação qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos é tipificado como estupro de vulnerável. A pena prevista é de 8 a 15 anos de reclusão.

