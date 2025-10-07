Crea suspende registros de engenheiros envolvidos em rompimento de barragem

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) anunciou o cancelamento dos registros de 15 engenheiros que estavam envolvidos no rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Esse processo é definitivo e não cabe recurso.

A instituição afirma que seguiu todas as diretrizes éticas para chegar nesta resolução e respeitou o direito de ampla defesa dos envolvidos. Afirmou que julgamentos internos foram realizados e foi determinado o cancelamento dos documentos. Eles esperam que essa postura institucional evite que novas tragédias venham acontecer.

“O Crea-MG reforça que essa decisão não repara as perdas da tragédia, mas reafirma que a ética, a responsabilidade técnica e a segurança das pessoas estão acima de qualquer interesse”, informa a nota divulgada à imprensa.

O rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Ao todo, 272 pessoas morreram e, dentre elas, dois corpos ainda não foram localizados pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o site da Vale, a unidade não estava mais recebendo rejeitos e passava por um processo de descaracterização da estrutura. A altura da barragem era de 86 metros de altura e um volume de 12,37 milhões de metros cúbicos.

Sobre o processo de cancelamento dos registros dos engenheiros, a Vale afirmou que não tem comentários a fazer.

