REGIÃO METROPOLITANA DE BH

Barragem em Nova Lima deixa nível de emergência

O fim do alerta foi feito pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e aconteceu após a conclusão de uma obra de reforço na estrutura

JM
Júlia Melgaço*
03/10/2025 16:16

A Vale assinou um acordo que prevê a descaracterização de todas as barragens instaladas na Mina de Águas Claras, em Nova Lima
A Vale assinou um acordo que prevê a descaracterização de todas as barragens instaladas na Mina de Águas Claras, em Nova Lima crédito: Divulgação / Vale

A Barragem 6 da Mina de Águas Claras em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve o alerta de nível 1 de emergência retirado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), nesta sexta-feira (3/10). 

O nível 1 de emergência em barragens indica a presença de anomalias que comprometem a segurança da estrutura, mas que não representam um risco iminente de ruptura. Nessa situação, a barragem exige monitoramento e inspeções especiais diárias, de acordo com a ANM. 

O fim do alerta aconteceu depois da conclusão de uma obra de reforço, necessária para permitir a descaracterização da barragem, segundo a mineradora Vale. Também foram feitas inspeções, análises técnicas e validações conduzidas por equipes de engenharia, responsáveis pela Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) e pelo Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) que confirmaram a segurança da estrutura. 

A descaracterização da Barragem 6 está prevista em acordo assinado em maio deste ano, entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) e o município de Nova Lima, que prevê a eliminação de todas as barragens instaladas na Mina de Águas Claras. 

Até o fim das obras, a Vale informou que as estruturas continuarão sendo inspecionadas regularmente e monitoradas por 24h pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da empresa.

