Barragem em Nova Lima deixa nível de emergência

A Barragem 6 da Mina de Águas Claras em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve o alerta de nível 1 de emergência retirado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), nesta sexta-feira (3/10).

O nível 1 de emergência em barragens indica a presença de anomalias que comprometem a segurança da estrutura, mas que não representam um risco iminente de ruptura. Nessa situação, a barragem exige monitoramento e inspeções especiais diárias, de acordo com a ANM.

O fim do alerta aconteceu depois da conclusão de uma obra de reforço, necessária para permitir a descaracterização da barragem, segundo a mineradora Vale. Também foram feitas inspeções, análises técnicas e validações conduzidas por equipes de engenharia, responsáveis pela Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) e pelo Relatório de Inspeção de Segurança Regular (RISR) que confirmaram a segurança da estrutura.

A descaracterização da Barragem 6 está prevista em acordo assinado em maio deste ano, entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) e o município de Nova Lima, que prevê a eliminação de todas as barragens instaladas na Mina de Águas Claras.

Até o fim das obras, a Vale informou que as estruturas continuarão sendo inspecionadas regularmente e monitoradas por 24h pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da empresa.