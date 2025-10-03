MG: polícia encontra droga escondida até na tomada de uma casa

Um jovem de 19 anos, alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar com porções de crack escondidas em interruptores e tomadas da casa onde morava em Carapaque (MG), no Vale do Rio Doce, na noite dessa quinta-feira (2/10).

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam informações de que o homem estava vendendo drogas na própria casa. Os militares foram ao endereço e perceberam um comprador saindo do imóvel. Ele foi abordado e confessou que havia acabado de comprar R$ 50 em entorpecentes.

Enquanto conversavam, uma outra equipe policial percebeu que o suspeito estava saindo da casa. Ele também foi abordado e, conforme os registros, carregava um celular e R$ 50 guardados na capa do aparelho, valor que batia com a alegação do comprador.

Segundo o documento policial, os policiais voltaram com o suspeito à casa dele e fizeram uma varrição. No guarda-roupas do quarto foram encontradas 10 pedras de crack foram em meio às roupas empilhadas. Em outro quarto, debaixo da cama, estavam porções grandes de crack e cocaína, e outra média de crack esfarelado.

Os militares seguiram as buscas sem dicas do suspeito e mais drogas foram encontradas em locais improváveis. De acordo com a PM, no mesmo quarto onde acharam entorpecentes escondidos embaixo da cama, uma tomada era usada de esconderijo para um saco plástico com 40 porções petrificadas de substância análoga a crack.

Com o esconderijo descoberto, o suspeito confessou que armazenava mais porções em outro ponto. Desta vez, os militares acharam um interruptor de luz, da parede do corredor de entrada da casa, com mais 19 porções de substância similar à cocaína, fracionadas e já embaladas.

As buscas seguiram à sala da residência, de onde foram apreendidas uma balança de precisão, uma caixa com lâminas de corte e uma porção de sacolinhas de chup-chup similares às usadas nas embalagens das drogas. Também foram encontrados R$ 174 em dinheiro guardados dentro de uma gaveta no rack.

O jovem foi preso em flagrante e, junto com todo o material apreendido, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Ao todo, o que foi apreendido?