Obra de descaracterização de barragem da Vale na Mina Fábrica é concluída
De acordo com a empresa, foram removidos cerca de 2,5 milhões de m³ de rejeitos da barragem Grupo, que estava localizada em Ouro Preto
As obras de descaracterização da barragem Grupo, localizada na Mina Fábrica, foram concluídas pela mineradora Vale no município de Ouro Preto, na Região Central de Minas. De acordo com a empresa, foram removidos cerca de 2,5 milhões de m³ de rejeitos do reservatório, incluindo os alteamentos e o maciço principal.
A área, porém, ainda passará por atividades complementares, como a reconformação do terreno, a implantação de sistema de drenagem e a recuperação ambiental. A barragem Grupo é a terceira estrutura a montante eliminada no Complexo Fábrica. De acordo com a Vale, as barragens Forquilha I, II e III estão em fase preparatória, com início das obras previsto para 2026.
Ainda segundo a mineradora, as obras de descaracterização das barragens na Mina Fábrica utilizaram equipamentos operados à distância e sistemas de acesso seguro para garantir a integridade física das equipes envolvidas em áreas consideradas de risco.
"A descaracterização da barragem Grupo representa mais um passo importante no nosso compromisso com a segurança das pessoas, das comunidades e do meio ambiente. Alcançar 60% de execução do programa reforça a seriedade com que tratamos esse tema", afirma Adriana Bandeira, diretora de Descaracterização de Barragens da Vale.
Programa de Descaracterização
Com a conclusão das obras na barragem Grupo, a Vale afirma ter eliminado 18 estruturas a montante, o que representa 60% de avanço no Programa de Descaracterização. A mineradora informa que, desde 2019, investiu mais de R$ 12 bilhões no programa. Das 30 obras previstas, 15 foram concluídas em Minas Gerais e três no Pará.
De acordo com a Vale, todas as estruturas a montante da empresa no Brasil estão inativas e são monitoradas 24 horas por dia pelos Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs). Em agosto, o nível de emergência da barragem Forquilha III foi reduzido de III para II. Com isso, nenhuma estrutura da Vale está mais em nível máximo de emergência. Já a barragem Grupo teve seu nível encerrado em maio deste ano.