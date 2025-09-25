Obra de descaracterização de barragem da Vale na Mina Fábrica é concluída

As obras de descaracterização da barragem Grupo, localizada na Mina Fábrica, foram concluídas pela mineradora Vale no município de Ouro Preto, na Região Central de Minas. De acordo com a empresa, foram removidos cerca de 2,5 milhões de m³ de rejeitos do reservatório, incluindo os alteamentos e o maciço principal.

A área, porém, ainda passará por atividades complementares, como a reconformação do terreno, a implantação de sistema de drenagem e a recuperação ambiental. A barragem Grupo é a terceira estrutura a montante eliminada no Complexo Fábrica. De acordo com a Vale, as barragens Forquilha I, II e III estão em fase preparatória, com início das obras previsto para 2026.

Ainda segundo a mineradora, as obras de descaracterização das barragens na Mina Fábrica utilizaram equipamentos operados à distância e sistemas de acesso seguro para garantir a integridade física das equipes envolvidas em áreas consideradas de risco.

"A descaracterização da barragem Grupo representa mais um passo importante no nosso compromisso com a segurança das pessoas, das comunidades e do meio ambiente. Alcançar 60% de execução do programa reforça a seriedade com que tratamos esse tema", afirma Adriana Bandeira, diretora de Descaracterização de Barragens da Vale.



Programa de Descaracterização

Com a conclusão das obras na barragem Grupo, a Vale afirma ter eliminado 18 estruturas a montante, o que representa 60% de avanço no Programa de Descaracterização. A mineradora informa que, desde 2019, investiu mais de R$ 12 bilhões no programa. Das 30 obras previstas, 15 foram concluídas em Minas Gerais e três no Pará.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Vale, todas as estruturas a montante da empresa no Brasil estão inativas e são monitoradas 24 horas por dia pelos Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs). Em agosto, o nível de emergência da barragem Forquilha III foi reduzido de III para II. Com isso, nenhuma estrutura da Vale está mais em nível máximo de emergência. Já a barragem Grupo teve seu nível encerrado em maio deste ano.