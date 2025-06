Reparação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG): veja o que foi feito

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

As ações do Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, homologado pelo STF em novembro de 2024, avançam seguindo o compromisso com a reparação definitiva dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG).

O Acordo prevê repasses de R$ 170 bilhões. Desse valor, cerca de R$ 38 bilhões foram destinados até setembro de 2024 para ações de reparação e compensação executadas pela Fundação Renova (em liquidação).

Até aqui, foram destinados R$ 18,4 bilhões para a reparação das comunidades da Bacia do Rio Doce, sendo R$ 10,8 bilhões ao Poder Público e R$ 7,6 bilhões aplicados em ações realizadas diretamente pela Samarco nos pilares de indenização, reassentamento e meio ambiente.

PID encerrará ingressos em 4 de julho

O Programa Indenizatório Definitivo – PID foi criado pelo Acordo e tem um sistema de comprovação simplificada de danos. O PID indeniza em R$ 35 mil pessoas e empresas elegíveis. Foram mais de 260 mil requerimentos até 13 de junho de 2025. Todos os atendimentos serão concluídos até dezembro de 2026.

O prazo para ingresso no PID encerra definitivamente em 4 de julho de 2025, sem possibilidade de prorrogação. O prazo busca garantir segurança jurídica para que mais pessoas elegíveis possam apresentar seus requerimentos.

Quem tem direito ao PID

Quem tinha mais de 16 anos na data do rompimento da barragem de Fundão.

Quem residia ou tinha domicílio nos territórios listados no Acordo.

Quem solicitou cadastro até 2021 na Fundação Renova (em liquidação) e não fechou acordo no PIM ou Novel.

Quem ingressou no Novel até 29 de setembro de 2023 e teve o pedido negado ou finalizado sem acordo.

Quem moveu ação judicial* antes de 26 de outubro de 2021 contra a Fundação Renova, em liquidação, Samarco, Vale e BHP, exceto ações exclusivamente sobre o Dano Água.

*A assinatura do Termo de Quitação implica renúncia à ação judicial.

Documentos necessários

O PID exige documentação simplificada: documento oficial com CPF, comprovante de residência nas localidades listadas no Acordo, procuração de advogado ou termo de atendimento pela Defensoria Pública. São exigidos documentos complementares para pessoas jurídicas.

O PID aceita comprovante de residência em nome de terceiros?

Sim, desde que:

A pessoa seja cônjuge/companheiro(a), pai, mãe, filho(a) ou enteado(a).

Seja comprovado o vínculo (como certidão de casamento ou declaração de união estável).

O documento siga a Matriz de Documentos, disponível no Portal do Advogado: www.portaldoadvogado.reparacaobaciariodoce.com.

É preciso advogado?

Sim. Quem optar pelo atendimento gratuito deve procurar a Defensoria Pública. Caso contrário, procure um advogado particular. O PID oferece, para além dos R$ 35 mil, o valor fixo de R$ 5 mil a título de honorários advocatícios, pagos diretamente aos advogados particulares. Caso o advogado e o requerente pactuem qualquer quantia adicional, a complementação não será de responsabilidade da Samarco.

Primeiros resultados do Acordo

Indenizações e auxílios

Até 13 de junho de 2025, foram pagos R$ 4 bilhões para mais de 77 mil pessoas, incluindo as modalidades PID, Lucros Cessantes, Dano Água, Sistema PIM-AFE, Novel, Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE), além de repasses a povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais.

Ações ambientais

O Acordo prevê o reflorestamento de 50 mil hectares, dos quais 41,1 mil já foram cercados e protegidos. Das 5 mil nascentes previstas para recuperação, 3.716 foram cercadas.

Reassentamentos



O programa de reassentamentos apresenta 93% dos casos resolvidos, com entrega de imóveis ou pagamento referente ao direito à moradia, além de indenizações. A Samarco assinou acordo de entrega dos bens públicos com a Prefeitura de Mariana.

Para mais informações, acesse www.samarco.com/reparacao.

Consulte se você tem direito ao PID: portaldousuario.reparacaobaciariodoce.com.