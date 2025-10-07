Briga entre moradores de rua termina com um esfaqueado e outro preso

Uma briga entre dois homens em situação de rua terminou com um deles esfaqueado e outro preso na noite dessa segunda-feira (6/10), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 23 anos, foi ferida no abdômen e nas costas após discutir com outro morador de rua, de 36. O suspeito foi localizado pouco depois e confessou o crime, alegando legítima defesa.

Ele também afirmou que havia jogado a faca usada no crime na Rua Courupita, mas o objeto não foi encontrado. A vítima foi socorrida pelos militares e encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e o autor foi levado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital. A Polícia Civil vai investigar as reais causas da discussão que levou ao crime.

