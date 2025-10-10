Assine
UBERLÂNDIA

MG: namorado de motorista de aplicativo é preso após confessar feminicídio

Vanessa Jussara da Silva, de 38 anos, foi achada morta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde sábado (4/10)

10/10/2025 16:56

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro
Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Reprodução redes sociais

Um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (9/10) suspeito de matar a motorista de aplicativo Vanessa Jussara da Silva, de 38, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Ela estava desaparecida desde o último sábado (4/10) e o corpo foi encontrado com sinais de violência no final da tarde dessa quinta-feira (9/10). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem confessou o crime. 

O suspeito teria matado Vanessa por enforcamento após uma discussão na casa dele, no Bairro Jardim Integração, de acordo com a equipe de investigação de homicídios da Delegacia Regional de Uberlândia. Em seguida, ele teria colocado o corpo no carro utilizado por ela e o abandonado em uma área de mata na zona rural da cidade. 

Desaparecimento e confissão

As investigações tiveram início após a família de Vanessa denunciar seu desaparecimento. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito saindo da própria casa no carro da vítima e retornando a pé, horas depois. A motorista de aplicativo teria passado na residência dele após deixar a própria casa. 

O homem foi confrontado pela Polícia Civil e confessou o crime, além de indicar o local onde havia deixado o corpo. Ele foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver, e encaminhado ao sistema prisional.  

O casal mantinha um relacionamento há cerca de cinco meses. Há um boletim de ocorrência anterior envolvendo o suspeito por agressão. Vanessa morava com as duas irmãs, de 19 e 13 anos, em um apartamento no Bairro Novo Mundo.

