Homem mata colega de trabalho a facadas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil em Piumhi (MG), no centro-oeste do estado, prendeu em flagrante nesta quinta-feira (9/10) um homem de 49 anos, que matou a facadas um colega de trabalho. A prisão ocorreu pouco depois do crime. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Policiais que realizaram a prisão foram alertados de que um homem havia sido esfaqueado a cerca de 60 metros da delegacia onde estavam.

Os investigadores correram para o local, encontrando a vítima caída, inconsciente e sangrando muito. O suspeito havia fugido a pé, entrando em uma rua próxima.

O homem foi rapidamente localizado. Segundo a polícia ele estava com braços e roupas sujas de sangue e levava um canivete no bolso da calça.

Ao ser cercado, o suspeito resistiu à prisão, mas acabou dominado, imobilizado e algemado.

Os policiais descobriram que vítima e autor eram eram colegas de trabalho e estavam hospedados juntos em Piumhi. Vendiam panos de prato em cidades da região, com o objetivo de arrecadar fundos para uma clínica de reabilitação onde ambos já haviam sido internados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram obtidas imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, que serão analizadas pela perícia da Polícia Civil e deverão auxiliar nas investigações.

Depois de prestar depoimento e ser dado o flagrante, o suspeito foi levado para o sistema prisional.