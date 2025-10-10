Homem mata colega de trabalho a facadas
Crime ocorreu perto de uma delegacia; policiais agiram rápido e prenderam suspeito
A Polícia Civil em Piumhi (MG), no centro-oeste do estado, prendeu em flagrante nesta quinta-feira (9/10) um homem de 49 anos, que matou a facadas um colega de trabalho. A prisão ocorreu pouco depois do crime. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Policiais que realizaram a prisão foram alertados de que um homem havia sido esfaqueado a cerca de 60 metros da delegacia onde estavam.
Os investigadores correram para o local, encontrando a vítima caída, inconsciente e sangrando muito. O suspeito havia fugido a pé, entrando em uma rua próxima.
O homem foi rapidamente localizado. Segundo a polícia ele estava com braços e roupas sujas de sangue e levava um canivete no bolso da calça.
Ao ser cercado, o suspeito resistiu à prisão, mas acabou dominado, imobilizado e algemado.
Os policiais descobriram que vítima e autor eram eram colegas de trabalho e estavam hospedados juntos em Piumhi. Vendiam panos de prato em cidades da região, com o objetivo de arrecadar fundos para uma clínica de reabilitação onde ambos já haviam sido internados.
Foram obtidas imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, que serão analizadas pela perícia da Polícia Civil e deverão auxiliar nas investigações.
Depois de prestar depoimento e ser dado o flagrante, o suspeito foi levado para o sistema prisional.