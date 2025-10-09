Chegou de barco, matou pelas costas e fugiu pelo rio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar de Governador Valadares (MG), Vale do Rio Doce, estão à procura de um homem suspeito de matar pelas costas, na frente da esposa, Elizeu da Silva Santos, de 27 anos.

O crime ocorreu no fim da noite de terça-feira (7/10). Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava na porta da garagem de sua casa, ajudando sua mulher a manobrar o carro, quando foi alvejado por tiros pelo suspeito, que fugiu de barco pelo Rio Doce.

Segundo levantamento feito pelos policiais, Eliseu tinha antecedentes criminais por envolvimento no comércio ilegal de armas e também seria fornecedor de revólveres e espingardas para organizações criminosas da cidade. Ainda segundo a corporação, a vítima seria amigo do chefe de uma organização conhecido por “Bidi”, que era inimigo de outra facção, a Família Félix.

Walace, o chefe de uma terceira organização criminosa, conhecida como “Tropa do Leste” também teria feito ameaças de morte à vítima, por ele ser amigo de “Kaikai”, um desafeto do líder.

Eliseu ficou caído na rua. Levado ao Hospital Regional Municipal, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto estava sendo atendido.

Outra suspeita

A mãe de Eliseu esteve no local e levantou a hipótese de que seu filho pudesse ter sido assassinado a mando de sua mulher, Amanda, porque ela teria escondido o celular do companheiro. A mãe contou aos policiais que Eliseu e a esposa viviam em atrito e com vários registros de casos de brigas e violência doméstica.

Contou também que o filho teria feito uma transação e recebido um bom dinheiro, mas que não repassou nada para a companheira, que teria ficado revoltada com isso e jurado vingança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Governador Valadares. Dois homens, conhecidos por "Pezão" e "Cizinho" são apontados como suspeitos do crime.