Corpo de casal é encontrado carbonizado em Montes Claros

Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados em chamas em uma área de mata em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desta terça-feira (7/10). A suspeita é que o casal tenha sido assassinado de forma cruel devido a dívidas de drogas.

Equipes das polícias Militar e Civil realizam buscas na cidade. Mas, até a tarde desta terça-feira, os suspeitos do duplo homicídio não tinham sido encontrados.

Os corpos carbonizados ficaram com os rostos desfigurados e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do município. As vítimas foram identificadas como Warley Ramos Alves, de 34 anos; e Raquel Vitória Barbosa, de 23, e eram moradores do Bairro São Geraldo 2, situado a quatro quilômetros da sede urbana de Montes Claros, às margens da BR-365.

O reconhecimento foi feito no IML por parentes das vítimas, que também informaram que o homem e a mulher moravam juntos. Eles seriam usuários de drogas.

O crime aconteceu numa mata junto ao Residencial Montes Claros e ao Bairro Santo Inácio, na região do Bairro Maracanã, para onde o casal teria se deslocado para fazer o uso de entorpecentes. A Policia Militar foi acionada após moradores ouvirem gritos de socorro vindos do interior da mata.

Na sequência, foram encontrados os dois corpos em chamas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar o fogo que se espalhava pelo local. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que, após o levantamento, liberou os corpos para o IML.

Ainda conforme informações levantadas junto a Polícia Militar, na madrugada, três homens foram vistos no local e estariam perseguindo uma pessoa. Eles são apontados como suspeitos do crime e continuam sendo procurados.