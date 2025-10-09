Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Filho mata o próprio pai a facadas na Região Norte de BH

A esposa da vítima, que mora no endereço, não estava presente no momento do crime. Ela relatou que já havia conflitos anteriores entre pai e filho

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
09/10/2025 11:33

compartilhe

SIGA
x
Fachada do IML onde está o corpo do menor que morreu de desnutrição
Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito já tinha uma relação conturbada com a vítima crédito: Gladyston Rodrigues/EM

Um homem de 65 anos foi assassinado pelo próprio filho, de 18 anos, na madrugada desta quinta-feira (9/10), no bairro Tupi A, na Região Norte de Belo Horizonte (MG). A vítima foi esfaqueada dentro de casa e o suspeito, detido em estado de choque pela Polícia Militar (PM), com ferimentos nos pés e marcas de sangue pelo corpo.

 

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito já tinha uma relação conturbada com o pai por causa do uso de drogas. 

De acordo com testemunhas, vizinhos ouviram gritos vindos da residência, localizada na Rua Arisa Barroso. Preocupada, uma moradora telefonou para a vítima e a ligação foi atendida pelo filho. Conforme o boletim de ocorrência, ao perguntar o que estava acontecendo, o suspeito confessou ter acabado de matar o pai.

 

Leia Mais

Quando os policiais chegaram, o autor saiu da casa sem roupas e com marcas de sangue pelo corpo. Ele tinha ferimentos nos pés, provavelmente causados durante o crime, e aparentava estar em estado de choque. O jovem foi detido e levado a uma unidade de saúde, onde recebe atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Na residência, os militares encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações. Havia muito sangue no chão. Duas facas foram recolhidas e o local foi isolado para perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

assassinato barreiro bh crime homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay