Filho mata o próprio pai a facadas na Região Norte de BH

Um homem de 65 anos foi assassinado pelo próprio filho, de 18 anos, na madrugada desta quinta-feira (9/10), no bairro Tupi A, na Região Norte de Belo Horizonte (MG). A vítima foi esfaqueada dentro de casa e o suspeito, detido em estado de choque pela Polícia Militar (PM), com ferimentos nos pés e marcas de sangue pelo corpo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito já tinha uma relação conturbada com o pai por causa do uso de drogas.

De acordo com testemunhas, vizinhos ouviram gritos vindos da residência, localizada na Rua Arisa Barroso. Preocupada, uma moradora telefonou para a vítima e a ligação foi atendida pelo filho. Conforme o boletim de ocorrência, ao perguntar o que estava acontecendo, o suspeito confessou ter acabado de matar o pai.

Quando os policiais chegaram, o autor saiu da casa sem roupas e com marcas de sangue pelo corpo. Ele tinha ferimentos nos pés, provavelmente causados durante o crime, e aparentava estar em estado de choque. O jovem foi detido e levado a uma unidade de saúde, onde recebe atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na residência, os militares encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações. Havia muito sangue no chão. Duas facas foram recolhidas e o local foi isolado para perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.