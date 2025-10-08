Drogas e sexo em morte de idoso em motel de Uberlândia
Homem teria levado três garotas para o motel para fazer um programa, mas se drogou e acabou assassinado
Uma mulher, de 18 anos, foi presa e duas adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidas pela Polícia Militar de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeitas do assassinato de um homem, de 60 anos. O crime teria ocorrido num motel no Bairro Segismundo Pereira, na noite de terça-feira (7/10). O corpo da vítima foi encontrado com mais de 60 facadas.
Era um programa contratado pela vítima, que conheceu as três garotas num bar do Bairro Planalto e de lá seguiu com as três para o motel, onde alugou uma suíte e lá, consumiram drogas e bebidas alcóolicas.
A Polícia Militar foi chamada, segundo o tenente Thiago Ávila, por funcionários do motel, que denunciaram que as garotas tentavam sair do local sem pagar.
Os policiais passaram a interrogar as garotas, que contaram ter ido ao motel com um homem e que ele estaria dormindo na suíte. Os policiais desconfiaram da história e resolveram ir ao quarto, para verificar, mas antes, vistoriaram o carro da vítima.
Lá encontraram o corpo do do idoso, já sem vida e com as facadas e muito sangue. Antes, a maior de idade alegou que estava menstruada, segundo o tenente, para tentar despistar as suspeitas da polícia.
E com a confirmação da morte, as três garotas deram a versão de que se defenderam, pois o homem havia tentado abusar sexualmente da menor de 14 anos, e que isso teria levado a uma briga, e que a seguir, a menor pegou uma faca e iniciou os golpes, tendo sido ajudada pelas amigas.
Depois de matarem o homem, elas limparam o quarto, usando um rodo, que foi pedido na recepção. Elas planejavam levar o corpo do idoso para fora do motel e o fariam empurrando o veículo até a parte de fora. Um amigo da maior de idade teria sido contactado para ajudar a desaparecer com o corpo.
Na suíte, os policiais encontraram crack e cocaína. O caso foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Uberlândia. As menores foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.