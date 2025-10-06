Mulher agride companheiro com nove facadas no interior de Minas
O caso ocorreu em Uberaba no final de semana, mas somente foi revelado pela PM nesta segunda. Homem revelou que era agredido constantemente pela companheira
compartilheSIGA
Uma mulher de 54 anos é tida como a principal suspeita de tentar matar seu companheiro, de 51. Ele foi encontrado caído numa esquina com nove facadas, uma delas no tórax. A suspeita foi presa pela Polícia Militar no último sábado (4/10), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
Leia Mais
O caso somente foi divulgado pela PM na manhã desta segunda-feira (6). Segundo os militares, eles foram acionados pelo Samu, que socorreu a vítima.
Os socorristas já tinham recebido outro chamado no mesmo dia para atender a vítima, que havia recusado atendimento.
Na segunda chamada, o homem foi levado para o Hospital Regional e contou aos policiais que seu relacionamento é marcado por brigas. Ele revelou que, ao longo de 10 anos, já recebeu oito facadas da companheira, além de ter sido queimado por ela.
O homem relatou ainda que no sábado o casal estava bebendo quando a companheira pegou uma faca e tentou acertá-lo. A vítima afirma que conseguiu se defender com o braço, mas recebeu outros dois golpes, um na cabeça e outro no peito, sendo este último o mais grave.
Os médicos que o atenderam contaram que o golpe dado no tórax quase atingiu o pulmão, ficou a dois centímetros do órgão. Isso não aconteceu porque a costela ajudou a conter a profundidade da lesão.
A mulher foi presa ainda no sábado em uma praça próxima da casa do casal. Ao ser interpelada pelos policiais disse apenas que “não estava devendo, pois não havia feito nada”.
Os policiais foram até a casa do casal e lá foi encontrada grande quantidade de sangue em móveis, chão e paredes. A perícia foi acionada.
Levada à delegacia, a mulher apresentou um história diferente. Ela confirmou que o casal estava bebendo desde a noite de sexta-feira (3/10) e que, por ciúmes, o companheiro a acusou de manter amizade com outra mulher, chegando a agredi-la com uma cotovelada e enforcamento.
Um outro detalhe que chama a atenção no Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar é que a mulher afirma que o companheiro teria pedido que ela fugisse para não ser presa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia