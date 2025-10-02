Assine
Homem invade contramão e ‘joga’ moto na direção do irmão em MG

Imagens mostram o momento em que o suspeito invade a contramão e pula da moto segundos antes da colisão; agressor está foragido

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
02/10/2025 13:41

A vítima relatou à polícia que o irmão tem diversas passagens criminais crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem atacou o próprio irmão ao invadir a contramão com a moto, na manhã dessa segunda-feira (29/9), no Bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o suspeito invade a contramão, acelera em direção ao irmão e salta da moto instantes antes da colisão. Segundo a vítima, o irmão o seguiu desde sua casa até a escola da filha, de 11 anos, e a batida aconteceu quando ele retornava para casa. O nome do suspeito não foi divulgado.

A vítima relatou à polícia que o irmão tem diversas passagens criminais e que a própria mãe tem medida protetiva contra ele. A motivação do ataque ainda é investigada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima recebeu socorro de testemunhas antes da chegada da equipe. Após atendimento médico, o homem, de 35 anos, foi afastado de suas atividades por 15 dias devido às lesões na perna direita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

A Polícia Civil informou que o suspeito ainda não foi localizado. Além das imagens das câmeras de segurança, testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações. A motivação do crime está sendo investigada.

