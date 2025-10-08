Assine
DESPREVENIDO

Homem é morto a tiros quando bebia em bar na Grande BH

Autor entrou no local, atirou várias vezes e fugiu em um carro; vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2025 09:02

bar na região metropolitana de belo horizonte
Homem foi assassinado em bar na Grande BH crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 39 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (7/10) quando bebia em um bar em Igarapé (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o atirador, descrito como branco, gordo, de cabelo curto e usando jaqueta preta, entrou no bar, na Avenida A, Bairro Planalto Industrial, por volta das 20h30 e fez vários disparos contra a vítima, que morreu sentada em uma cadeira.

 

O criminoso fugiu em um veículo não identificado. A perícia recolheu sete projéteis e nove estojos de munição calibre 9 mm.

A esposa da vítima informou que o homem estava no bar desde a tarde. Uma testemunha afirmou que a vítima nunca relatou estar sendo ameaçada. Ele tinha registro na polícia por tráfico de drogas. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil.

