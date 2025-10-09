Assine
FEMINICÍDIO

Polícia indicia ex-marido como mandante do assassinato de empresária

O ex-marido está foragido. Junto com ele desapareceu o homem responsável pela contratação dos executores

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
09/10/2025 13:07

Cartazes com fotos dos dois procurados foram distribuído pela Secretaria de Segurança Pública
Cartazes com fotos dos dois procurados foram distribuído pela Secretaria de Segurança Pública crédito: Sejusp

O ex-marido da empresária Ingrid Emanuelle Santos, de 34 anos, Roney Costa Vieira, de 42, foi o mandante do assassinato da ex-mulher. O anúncio do indiciamento foi feito nesta quinta-feira (9/10), pela Polícia Civil. Ele está foragido.

Além, dele, foram indiciados, como executores, Luiz Carlos de Souza Oliveira, de 32 anos, que foi o intermediário na contratação dos dois matadores e era funcionário de Roney.

Segundo o delegado Luciano Cunha de Lima, da Delegacia de Homicídios de Governador Valadares, Luiz Carlos teria pagado R$ 80 mil para que a ex-mulher dele fosse morta.

Dois outros envolvidos na trama, que seriam os executores, foram presos anteriormente. Eles têm 30 e 36 anos. A prisão dos suspeitos foi feita com a ajuda da Polícia Civil de Goiás, que interceptou um ônibus de viagem, onde os dois estavam. Com eles foram encontrados uma arma de fogo, jóias da vítima e documentos de uma motocicleta.

As buscas pelos foragidos contam com apoio da Polícia Federal e da Polícia Civil do Tocantins. O delegado afirmou que a polícia acredita que os foragidos possam estar escondidos na região de Araguaína (TO), perto da divisa com o Pará, ou outra cidade da região.

A morte

O crime ocorreu em 10 de setembro deste ano. A empresária teve a casa invadida por dois homens, que se passaram por entregadores, numa motocicleta, usando capacetes e mochilas. Eles entraram na casa e ficaram lá, apenas por 10 minutos, depois fugiram numa motocicleta.

A empresária foi encontrada morta, com as mãos e pés amarrados por fitas de nylon. Tinha cortes profundos no pescoço. A perícia confirmou que esses cortes foram a causa da morte.


