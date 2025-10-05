Jovem é sequestrada pelo ex, ameaçada de morte e pula de carro para fugir

Uma mulher de 27 anos foi sequestrada pelo ex, enquanto curtia uma festa, e ameaçada de morte repetidas vezes. Ela conseguiu pular do carro em movimento e pediu ajuda. O homem, de 28 anos, ainda não foi encontrado.

O caso aconteceu em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, na madrugada deste domingo (5/10). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em uma casa noturna quando foi abordada pelo ex-namorado, com quem havia vivido um relacionamento de 1 ano e terminado há cerca de 15 dias.

Aos militares, ela relatou que foi agarrada pelo braço e arrastada até o carro dele, de modelo Ford Ka branco. Ela foi colocada no banco traseiro e o homem fechou a porta, mas a vítima conseguiu colocar o pé para impedir o fechamento total.

O homem começou uma fuga e repetiu diversas vezes que iria matá-la. Em certo momento, a vítima conseguiu se jogar do carro, na altura do viaduto da Rua Benjamin Costant. Segundo a vítima, o ex-namorado disse que iria atropelá-la, mas a presença de outros carros na via o impediu de realizar a manobra. Não conseguindo o que queria, o homem a ameaçou dizendo que voltaria.

A jovem conseguiu ligar para a polícia e os militares a encontraram na Rua Francisco Bernardino, onde a socorreram ao Hospital de Pronto-Socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico de plantão constatou que ela tinha escoriações nas costas, no joelho, coxa, pé esquerdo e nos cotovelos.

Assim que liberada, a vítima foi levada à casa da irmã. Ela foi orientada a procurar a delegacia para fazer o exame de corpo de delito e também a Delegacia da Mulher, para as demais providências cabíveis.

Os militares anotaram as características do carro do sequestrador mas, até o momento, não o encontraram. Ele está sendo procurado. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.

A casa noturna onde aconteceu o sequestro foi procurada para um pronunciamento e a reportagem aguarda retorno.