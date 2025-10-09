Empresário morto em acidente na BR-365 será enterrado nesta quinta-feira

O corpo do empresário Luiz André Santos, de 32 anos, será sepultado no Cemitério Parque da Esperança, em Mirabela (MG), na Região Norte do estado, nesta quinta-feira (9/10), às 16 horas. Ele morreu em um acidente grave, na noite de ontem, na BR 365, no município de Claro dos Poções (MG), na mesma região.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o empresário dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, que colidiu com a traseira de um caminhão, em frente a um posto de combustíveis, perto do distrito de Água Boa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão saía do posto de combustíveis no sentido Pirapora/Montes Claros e foi atingido pela Hilux, que seguia na mesma direção. Com a violência da colisão, a parte frontal da caminhonete ficou destruída e uma das rodas do caminhão se soltou.

O motorista da Hilux teve morte instantânea, confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi retirado das ferragens e encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, distante 60 km do local do acidente.