BR-365

Empresário morto em acidente na BR-365 será enterrado nesta quinta-feira

Vítima dirigia uma caminhonete, que bateu violentamente na traseira de um caminhão na saída de um posto de combustíveis

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
09/10/2025 11:52

Empresário Luiz André morreu em acidente na BR 365. Ele dirigia uma Hilux, que bateu na traseira de um caminhão
Empresário Luiz André morreu em acidente na BR 365. Ele dirigia uma Hilux, que bateu na traseira de um caminhão

O corpo do empresário Luiz André Santos, de 32 anos, será sepultado no Cemitério Parque da Esperança, em Mirabela (MG), na Região Norte do estado, nesta quinta-feira (9/10), às 16 horas. Ele morreu em um acidente grave, na noite de ontem, na BR 365, no município de Claro dos Poções (MG), na mesma região.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o empresário dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, que colidiu com a traseira de um caminhão, em frente a um posto de combustíveis, perto do distrito de Água Boa. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão saía do posto de combustíveis no sentido Pirapora/Montes Claros e foi atingido pela Hilux, que seguia na mesma direção. Com a violência da colisão, a parte frontal da caminhonete ficou destruída e uma das rodas do caminhão se soltou.

O motorista da Hilux teve morte instantânea, confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi retirado das ferragens e encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, distante 60 km do local do acidente.

