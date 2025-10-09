Carreta com 60 mil litros de óleo tomba e causa interdição em rodovia de MG

Uma carreta bitrem tanque que transportava 60 mil litros de óleo destinado à reciclagem tombou e interditou um trecho da BR-267, nessa quarta-feira (8/10), em Campestre (MG), no Sul do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu nas proximidades do km 472, no Bairro Pedra Grande. O motorista não se feriu.

Para evitar os impactos ambientais do vazamento, os bombeiros usaram terra e pó de madeira (serragem), e construíram diques para conter o óleo derramado. A rodovia ficou interditada por seis horas para a remoção do veículo, limpeza da pista e análise do local. Nesta quinta-feira (9/10) foi feita uma nova interdição para que uma empresa especializada em emergências ambientais atuasse no local.

Também participaram do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), além das prefeituras de Bandeira do Sul e Campestre.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas do acidente.