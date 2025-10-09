Assine
overlay
Início Gerais
RISCO AO MEIO AMBIENTE

Carreta com 60 mil litros de óleo tomba e causa interdição em rodovia de MG

Acidente mobilizou bombeiros e equipes ambientais; motorista não se feriu, mas pista precisou ficar fechada por seis horas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/10/2025 10:42 - atualizado em 09/10/2025 10:43

compartilhe

SIGA
x
Carreta ficou tombada na BR-267, em Campestre (MG)
Carreta tombada na BR-267, em Campestre (MG) crédito: CBMMG/Divulgação

Uma carreta bitrem tanque que transportava 60 mil litros de óleo destinado à reciclagem tombou e interditou um trecho da BR-267, nessa quarta-feira (8/10), em Campestre (MG), no Sul do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu nas proximidades do km 472, no Bairro Pedra Grande. O motorista não se feriu.

Leia Mais

Para evitar os impactos ambientais do vazamento, os bombeiros usaram terra e pó de madeira (serragem), e construíram diques para conter o óleo derramado. A rodovia ficou interditada por seis horas para a remoção do veículo, limpeza da pista e análise do local. Nesta quinta-feira (9/10) foi feita uma nova interdição para que uma empresa especializada em emergências ambientais atuasse no local. 

Também participaram do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), além das prefeituras de Bandeira do Sul e Campestre. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai apurar as causas do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-267 campestre carreta rodovia sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay