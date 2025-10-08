Assine
MAIS UM

BR-381: acidente entre caminhões deixa vítima em estado grave

Ocupante ficou preso às ferragens em colisão no município de Nova União, na Região Central de Minas

Repórter
08/10/2025 22:32 - atualizado em 08/10/2025 22:48

Caminhão leve Hyundai HR branco, visto de frente, destruído e com o para-brisa quebrado após se envolver em acidente na BR-381: à esquerda, estão alguns homens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Caminhão leve Hyundai HR ficou completamente destruído após se envolver em colisão com carreta crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente na BR-381, envolvendo uma carreta que transportava minério e um caminhão de pequeno porte, modelo Hyundai HR, deixou uma pessoa gravemente ferida na tarde desta quarta-feira (8/10). A colisão ocorreu no município de Nova União, na Região Central de Minas, em direção a Belo Horizonte, perto do posto de pedágio

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente deixou duas vítimas. Uma delas, em estado grave, estava presa às ferragens. Ela foi retirada e levada ao hospital pela ambulância da concessionária Nova 381, responsável pela via.

Apelidada de "Rodovia da Morte", o trecho da BR-381 entre Minas Gerais e o Espírito Santo é considerado um dos mais perigosos do país. Fazendo jus à má-fama, a estrada registrou vários acidentes nos últimos dias, quase todos próximos a Belo Horizonte.

Na mais grave dessas ocorrências, na segunda-feira (6/10), duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nessa terça-feira (7/10), entre a capital mineira e João Monlevade, na Região Central de Minas, foram registrados quatro acidentes em menos de 12 horas.


