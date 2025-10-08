BR-381: carreta tomba e fecha rodovia no Sul de Minas
Acidente em São Sebastião da Bela Vista bloqueia a pista no sentido São Paulo; congestionamento já chega a sete quilômetros
Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (8/10).
Segundo a concessionária Arteris, o acidente ocorreu no km 845, no sentido São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo, de cor amarela, destruído e atravessado sobre as duas faixas da rodovia.
O congestionamento chega a sete quilômetros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro e nem previsão de liberação da via.
A orientação é que motoristas usem aplicativos de trânsito para pegar rotas alternativas e evitar o trecho.
Matéria em atualização