BR-381: carreta tomba e fecha rodovia no Sul de Minas

Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (8/10).

Segundo a concessionária Arteris, o acidente ocorreu no km 845, no sentido São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo, de cor amarela, destruído e atravessado sobre as duas faixas da rodovia.

O congestionamento chega a sete quilômetros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro e nem previsão de liberação da via.

A orientação é que motoristas usem aplicativos de trânsito para pegar rotas alternativas e evitar o trecho.

Matéria em atualização