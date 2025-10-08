Assine
INTERDIÇÃO

BR-381: carreta tomba e fecha rodovia no Sul de Minas

Acidente em São Sebastião da Bela Vista bloqueia a pista no sentido São Paulo; congestionamento já chega a sete quilômetros

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2025 08:07 - atualizado em 08/10/2025 08:08

carreta amarela atravessada na pista na fernão dias
Carreta ficou atravessada na pista, fechando o trânsito na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (8/10).

Segundo a concessionária Arteris, o acidente ocorreu no km 845, no sentido São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo, de cor amarela, destruído e atravessado sobre as duas faixas da rodovia.

O congestionamento chega a sete quilômetros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro e nem previsão de liberação da via.

A orientação é que motoristas usem aplicativos de trânsito para pegar rotas alternativas e evitar o trecho.

Matéria em atualização

acidente acidente-de-transito br-381 carreta rodovia

