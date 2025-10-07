Assine
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Vídeo: engavetamento deixa 2 mortos e interdita a BR-381, em Minas

Acidente aconteceu por volta das 18h30, em Bom Jesus do Amparo, e a rodovia foi totalmente interditada. PRF e Corpo de Bombeiros foram acionados

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Repórter
07/10/2025 23:11 - atualizado em 07/10/2025 23:26

Engavetamento envolvendo três veículos de carga deixou duas pessoas mortas no início da noite desta terça-feira (7)
Engavetamento envolvendo três veículos de carga deixou duas pessoas mortas no início da noite desta terça-feira (7) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um engavetamento envolvendo três veículos de carga deixou duas pessoas mortas no início da noite desta terça-feira (7/10) na BR-381. O acidente aconteceu na altura do município de Bom Jesus do Amparo (MG), na Região Central do estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h30 e causou a interdição total da rodovia.

O Corpo de Bombeiros informou, às 19h, que equipes estavam no local realizando o atendimento às vítimas.

Testemunhas relataram ter recebido vídeos que mostravam a gravidade da batida, com possível ocorrência de óbito — o que foi confirmado posteriormente pela PRF.

A dinâmica do acidente e outras informações sobre as vítimas ainda não foram divulgadas. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros estavam em atendimento na rodovia até o fechamento desta edição, quando também não havia previsão de liberação da pista.

Acidentes recentes na BR-381

Mais cedo, depois da morte de duas pessoas na altura de Sabará, na Grande BH, nessa segunda-feira (6/10), a BR-381 voltou a registrar diversas colisões em diferentes trechos nesta terça-feira.

Em Ravena, distrito de Sabará (MG), na Grande BH, uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas. 

Em João Monlevade, na Região Central, duas carretas se envolveram em um engavetamento que interditou a pista no sentido Vitória, mas o trânsito foi desviado no posto Graal, o que evitou a ocorrência de retenção na via.

Já em Caeté (MG), na Grande BH, no sentido Vitória (ES), um caminhão carregado de cerveja tombou e a carga ficou espalhada na pista, causando lentidão no trecho. 

Tópicos relacionados:

acidente engavetamento rodovia

