BR-381: rodovia da morte registra diversos acidentes pelo 2º dia seguido

Depois de uma segunda-feira caótica com vários acidentes, a BR-381 voltou a registrar diversas colisões em diferentes trechos nesta terça-feira (7/10). Em Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, por volta das 8h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas teve fratura no tornozelo e outra ficou presa dentro do veículo. As demais estavam conscientes e orientadas. O trânsito ficou lento no local.

Em João Monlevade (MG), duas carretas se envolveram em um engavetamento que interditou a pista no sentido Vitória, mas o trânsito foi desviado no posto Graal, o que evitou a ocorrência de retenção na via.

Carreta engavetada na BR-381, em João Monlevade Redes Sociais/Reprodução

Já em Caeté (MG), no sentido Vitória (ES), um caminhão carregado de cerveja tombou e a carga ficou espalhada na pista, causando lentidão no trecho. Ainda não há informação sobre o tamanho do congestionamento no local.

Carga de cerveja derramada na BR-381, em Caeté Redes Sociais/Reprodução

Sequência de acidentes

A BR-381 registrou diversos acidentes na manhã de segunda-feira (6/10), altura da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mais grave foi de duas pessoas que morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro em Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH.



No sentido contrário, mas próximo da primeira colisão, ocorreu um acidente entre três carros. A batida foi em Ravena (Km 435), no distrito de Sabará, e não causou mortes.



Pedágio na BR-381



Apesar do grande número de acidentes e dos perigos enfrentados pelos motoristas, o pedágio no trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares começou a ser cobrado desde 27 de setembro. O serviço é administrado pelo consórcio Nova 381 e as praças de cobrança já ativas ficam em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.



A operação é realizada pelo sistema free flow, em que câmeras e sensores identificam a placa dos veículos para calcular o trecho percorrido e registrar a cobrança. O pagamento pode ser efetuado pelo aplicativo da Nova 381 para smartphones ou no site da concessionária. Motocicletas, ambulâncias e carros oficiais têm isenção.

