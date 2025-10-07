Assine
PERIGO NA BR-381

BR-381: rodovia da morte registra diversos acidentes pelo 2º dia seguido

Colisões aconteceram em Sabará e João Monlevade na manhã desta terça-feira (7/10); ontem a rodovia teve quatro acidentes em menos de 12 horas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/10/2025 11:47

Colisão frontal na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará
Colisão frontal na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará crédito: Redes Sociais/Reprodução

Depois de uma segunda-feira caótica com vários acidentes, a BR-381 voltou a registrar diversas colisões em diferentes trechos nesta terça-feira (7/10). Em Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, por volta das 8h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas teve fratura no tornozelo e outra ficou presa dentro do veículo. As demais estavam conscientes e orientadas. O trânsito ficou lento no local. 

Em João Monlevade (MG), duas carretas se envolveram em um engavetamento que interditou a pista no sentido Vitória, mas o trânsito foi desviado no posto Graal, o que evitou a ocorrência de retenção na via.

Carreta engavetada na BR-381, em João Monlevade
Carreta engavetada na BR-381, em João Monlevade Redes Sociais/Reprodução

Já em Caeté (MG), no sentido Vitória (ES), um caminhão carregado de cerveja tombou e a carga ficou espalhada na pista, causando lentidão no trecho. Ainda não há informação sobre o tamanho do congestionamento no local. 

Carga de cerveja derramada na BR-381, em Caeté
Carga de cerveja derramada na BR-381, em Caeté Redes Sociais/Reprodução

Sequência de acidentes

A BR-381 registrou diversos acidentes na manhã de segunda-feira (6/10), altura da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mais grave foi de duas pessoas que morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro em Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH. 


No sentido contrário, mas próximo da primeira colisão, ocorreu um acidente entre três carros. A batida foi em Ravena (Km 435), no distrito de Sabará, e não causou mortes.


Pedágio na BR-381


Apesar do grande número de acidentes e dos perigos enfrentados pelos motoristas, o pedágio no trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares começou a ser cobrado desde 27 de setembro. O serviço é administrado pelo consórcio Nova 381 e as praças de cobrança já ativas ficam  em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.


A operação é realizada pelo sistema free flow, em que câmeras e sensores identificam a placa dos veículos para calcular o trecho percorrido e registrar a cobrança. O pagamento pode ser efetuado pelo aplicativo da Nova 381 para smartphones ou no site da concessionária. Motocicletas, ambulâncias e carros oficiais têm isenção.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito br-381 grande-bh joao-monlevade

