Assine
overlay
Início Gerais
INESPERADO

BR-262: árvore cai sobre ônibus com 27 passageiros em Minas

Dois ocupantes do ônibus ficaram feridos; rodovia ficou interditada durante a madrugada

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/10/2025 07:42

compartilhe

SIGA
x
Ônibus destruído depois que árvore caiu sobre veículo na BR-262
Ônibus destruído depois que árvore caiu sobre veículo na BR-262 crédito: PRF/Reprodução

Um ônibus com 27 passageiros foi atingido por uma árvore que caiu sobre a BR-262, em Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (7/10). A árvore também atingiu um caminhão carregado de tijolos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h, no km 544 da rodovia. A árvore atingiu um caminhão carregado de tijolos, que seguia no sentido Córrego Danta, e um ônibus com 27 passageiros, que fazia a rota Piumhi–Belo Horizonte.

Leia Mais

Dois passageiros do ônibus ficaram feridos levemente e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram levados para o Hospital Senhora Aparecida, em Luz.

A pista ficou interditada até as 5h40. Em seguida, foi liberada em esquema “Pare e Siga” até a remoção completa dos veículos e da árvore, com apoio da concessionária Way-262 e do Corpo de Bombeiros. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não se sabe o motivo da queda da árvore.

 

árvore caída sobre um caminhão
Árvore também caiu sobre um caminhão que passava na rodovia PRF/Reprodução

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-262 luz minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay