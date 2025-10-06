Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: caminhão sai da pista e provoca congestionamento na BR-040

Acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte e gerou 4 km de lentidão

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 10:05

BR-040 congestionada
BR-040 congestionada nesta manhã de segunda-feira (6/10) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um caminhão saiu da pista e provocou congestionamento na BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de BH, na manhã desta segunda-feira (6/10).

Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o acidente aconteceu no km 551, no sentido Belo Horizonte, e causou cerca de 4 km de lentidão.

Não há informações sobre o que teria provocado a saída de pista. O motorista está bem.

No vídeo flagrado pela reportagem, é possível ver o congestionamento formado na rodovia, na altura do Bairro Jardim Canadá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho já foi liberado.

