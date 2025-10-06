Grande BH: caminhão sai da pista e provoca congestionamento na BR-040
Acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte e gerou 4 km de lentidão
Um caminhão saiu da pista e provocou congestionamento na BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de BH, na manhã desta segunda-feira (6/10).
Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o acidente aconteceu no km 551, no sentido Belo Horizonte, e causou cerca de 4 km de lentidão.
Não há informações sobre o que teria provocado a saída de pista. O motorista está bem.
No vídeo flagrado pela reportagem, é possível ver o congestionamento formado na rodovia, na altura do Bairro Jardim Canadá
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho já foi liberado.