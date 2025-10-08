Assine
TRAGÉDIA

Motorista de carreta morre em acidente na BR-040; veja vídeo

Acidente aconteceu na altura do Bairro Morada Nova, em Contagem, na Grande BH. Carreta capotou e espalhou vidros nos dois sentidos da rodovia

08/10/2025 19:08

Acidente BR-040, em Contagem
Dinâmica do acidente ainda não foi informada mas perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada crédito: Redes Sociais / Divulgação

O motorista de uma carreta que transportava chapas de vidro morreu durante um acidente na BR-040, na altura do Bairro Morada Nova, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 9h50. 

Duas faixas da rodovia, no sentido Sete Lagoas, e uma faixa no sentido BH, ficaram interditadas por mais de quatro horas. 

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que a carreta capotou na marginal da pista sentido Belo Horizonte. Com o acidente, as chapas de vidro que estavam sendo transportadas ficaram espalhadas na pista contrária, próximo à marginal onde uma caminhonete também estava capotada. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atuar na ocorrência, a concessionária que administra o trecho da via utilizou um caminhão para auxiliar na retirada do corpo do motorista do caminhão. 

Até o momento a dinâmica do acidente não foi informada. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. 

