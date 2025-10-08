Motorista de carreta morre em acidente na BR-040; veja vídeo

O motorista de uma carreta que transportava chapas de vidro morreu durante um acidente na BR-040, na altura do Bairro Morada Nova, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 9h50.

Duas faixas da rodovia, no sentido Sete Lagoas, e uma faixa no sentido BH, ficaram interditadas por mais de quatro horas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que a carreta capotou na marginal da pista sentido Belo Horizonte. Com o acidente, as chapas de vidro que estavam sendo transportadas ficaram espalhadas na pista contrária, próximo à marginal onde uma caminhonete também estava capotada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atuar na ocorrência, a concessionária que administra o trecho da via utilizou um caminhão para auxiliar na retirada do corpo do motorista do caminhão.

Até o momento a dinâmica do acidente não foi informada. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.