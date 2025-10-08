Assine
PISTA MOLHADA

Acidente entre motos e ônibus deixa feridos em BH

Batida aconteceu no Bairro Átila de Paiva, na Região do Barreiro; um motociclista e uma mulher que estava na garupa foram levados para o hospital

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2025 09:53

populares assistindo resgate
Acidente causou interdição do trânsito no Barreiro, em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motocicletas e um ônibus na noite dessa terça-feira (7/10), na Avenida do Canal, no Bairro Átila de Paiva, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu por volta das 17h20, quando um dos motociclistas, de 38 anos, perdeu o controle na pista molhada e colidiu contra um ônibus. Outro motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e bateu na moto caída.

Leia Mais

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O primeiro motociclista sofreu ferimentos nos braços, quadril e pés e foi levado para o Hospital João XXIII. O segundo teve escoriações leves e não precisou de atendimento. A passageira que estava com ele foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem com dores na perna.

O acidente interditou a via e causou congestionamento no trânsito da região durante o horário de pico. Populares chegaram a descer dos veículos para acompanhar o resgate. A BHTrans e Polícia Militar atuaram no controle do tráfego.

