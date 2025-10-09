Motorista morre ao colidir caminhonete em caminhão na BR-365

Um motorista morreu na noite dessa quarta-feira (8/10) ao colidir a caminhonete que dirigia com um caminhão na BR-365, próximo ao trevo de Água Boa, em Montes Claros (MG), no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão saía de um posto de combustível às margens da rodovia quando foi atingido pela caminhonete Toyota Hilux, que seguia no mesmo sentido da via por motivos ainda desconhecidos. O impacto destruiu completamente a parte frontal do veículo menor. A roda da carreta chegou a sair do veículo.

O condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte durante o atendimento.

Os bombeiros fizeram o desencarceramento do corpo e aplicaram serragem na pista para conter o vazamento de óleo diesel. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar estiveram no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

