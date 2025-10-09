Mulher tem parada cardíaca ao confundir planta venenosa com couve em MG
Outras três pessoas também passaram mal depois de ingerirem o alimento
Uma mulher de 37 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ingerir uma planta venenosa pensando que era couve, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (8/10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que consumiram a planta conhecida popularmente como “fumo-bravo” apresentaram sintomas de intoxicação. A planta foi usada por engano no preparo de um almoço.
Durante o atendimento, um das vítimas teve uma piora súbita e entrou em parada cardiorrespiratória (PCR). Os bombeiros fizeram as manobras de reanimação e a vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde teve o quadro revertido.
As outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).