Assine
overlay
Início Gerais
DESCUIDO

Mulher tem parada cardíaca ao confundir planta venenosa com couve em MG

Outras três pessoas também passaram mal depois de ingerirem o alimento

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/10/2025 09:51

compartilhe

SIGA
x
planta fumo-bravo
Família confundiu a planta fumo-bravo com couve e acabaram sendo intoxicadas crédito: Forest and Kim Starr/Divulgação

Uma mulher de 37 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ingerir uma planta venenosa pensando que era couve, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (8/10).

Ibirité: escola suspende aulas após suspeita de intoxicação por salpicão

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que consumiram a planta conhecida popularmente como “fumo-bravo” apresentaram sintomas de intoxicação. A planta foi usada por engano no preparo de um almoço.

Leia Mais

Durante o atendimento, um das vítimas teve uma piora súbita e entrou em parada cardiorrespiratória (PCR). Os bombeiros fizeram as manobras de reanimação e a vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde teve o quadro revertido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As outras três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Tópicos relacionados:

corpo-dos-bombeiros intoxicacao minas-gerais patrocinio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay