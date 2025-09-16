Médica sofre parada cardiorrespiratória ao relatar violência psicológica
Episódio ocorreu durante visita técnica ao Centro de Saúde Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte
Uma servidora da área da saúde sofreu parada cardiorrespiratória nessa segunda-feira (15/9) no Centro de Saúde Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte. A mulher, que é médica, passou mal logo após relatar um caso de violência psicológica do qual estava sendo vítima.
O episódio ocorreu durante uma visita técnica no local, organizada justamente para "averiguar uma situação de exposição pública de violência contra profissionais de saúde". Participavam da ação o diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), Samuel Pires, e o vereador Bruno Pedralva (PT), que também é médico.
Na reunião, a médica, identificada como Maggie, relatou que vinha sofrendo repetidos assédios por meio de publicações em redes sociais, provenientes de uma liderança comunitária. O autor da violência teria se vangloriado e afirmado que contava com o apoio de representantes dos poderes Executivo e Legislativo municipais.
Em vídeos, o líder comunitário acusa nominalmente profissionais de saúde. Vídeos expondo os profissionais de saúde, gravados sem consentimento, também teriam sido publicados nas redes sociais.
Além de Maggie, a enfermeira Taiane e o psicólogo Tiago, que também atendem na comunidade da Ventosa, teriam sido vítimas. O agressor teria chegado a exigir publicamente a transferência deles e de outros funcionários da unidade de saúde, incluindo a gerente Aline e a equipe da recepção.
Repercussão
Após o episódio, o Sinmed-MG emitiu uma nota. "O Sinmed-MG repudia, de forma categórica, qualquer tentativa de descredibilizar o trabalho de nossos médicos e demais profissionais, e vai tomar as providências jurídicas cabíveis e não hesitará em defender a integridade e a honra de nossos representados", diz o comunicado.
"A segurança e a dignidade de quem cuida da saúde da população não podem ser negociadas. Exigimos respeito e o fim imediato de qualquer tipo de assédio ou perseguição contra os profissionais da saúde", finaliza a nota.
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) também repudiou, por meio de um vídeo nas redes sociais, "a campanha de difamação e intimidação contra servidores municipais que está ocorrendo em Belo Horizonte". De acordo com a entidade, a médica segue hospitalizada e está entubada.
Também por meio de um vídeo nas redes sociais, Bruno Pedralva reprovou violências contra os servidores da saúde. Para o vereador, a série de postagens contra a equipe do Centro de Saúde Ventosa foi "antiética, ilegal e inadequada". "A saúde é um lugar de paz, que tem conflitos, mas a gente tem que resolver os conflitos com diálogo", afirmou o parlamentar.